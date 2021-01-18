朱茵再現26年前經典「紫霞仙子」 眼窩凹陷挨批不仙了…

朱茵1995年在電影「大話西遊」扮演的「紫霞仙子」。（取材自微博）

49歲港星朱茵演出超過40部電影 ，其中1995年在電影「大話西遊」扮演的「紫霞仙子」，最深植人心。她最近代言手遊，再度扮起了26年前的紫霞仙子，然而卻被網友嫌明顯看得出眼窩凹陷，跟以往的「仙氣」相比之下少了許多。

朱茵在最新推出的遊戲廣告代言影片中，再度穿起古裝，並唸著經典的台詞「我的意中人會是誰呢？」巧妙呼應電影「大話西遊」裡「紫霞仙子」的台詞，「我的意中人是個蓋世英雄，有一天他會踩著七色雲彩來娶我」。雖只出現短短幾秒，仍掀起許多人的回憶殺。

朱茵代言手遊，再度扮起「紫霞仙子」，卻被嫌顏值不再。（取材自微博）

不過眼窩看起來有些凹陷的她，也引起不少討論。有影迷感嘆她已不復當年，「真的老了」，也有人不滿「紫霞」一直被消費、炒冷飯，「紫霞仙子就是妳的天花板了（意指達到巔峰，再也無法超越）」

但也有人緩頰「朱茵其實有很多不錯的角色，只是紫霞太經典了」、「她就是紫霞仙子，不然您想怎樣」。也有人認為，年近50歲能有這樣的容貌仍非常不簡單，最重要的是，氣質依舊。

此外，近日有網友在社交平台上曝光了在澳門 某餐廳偶遇朱茵一家，並秀出合照。照片中，朱茵穿著黑色的外套，留著短髮，但可能因為素顏出鏡，顯得有些皮膚蠟黃，眼袋很大，黑眼圈略為明顯。