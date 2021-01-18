15年前舊劇開播！20歲唐嫣扮村姑 長這樣讓網友驚呆

唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）

37歲的唐嫣在結婚生子後，戲路也轉型走向大女主路線，外型也更加精緻、霸氣。不過她在20歲時拍攝的電視劇「女神養成記」最近播出後，容貌的進化更引起網友熱議。

貓眼娛樂報導，早前有網友曬出唐嫣在20歲時拍攝的「女神養成記」中的造型，該劇已經被壓了15年，如今才播出。唐嫣在劇中穿著一身樸素的粉色格子衣服，還扎著兩個麻花辮，讓粉絲稱讚相當清純。

而20歲的唐嫣滿臉都是膠原蛋白，皮膚白皙滑嫩，不需要濃妝豔抹也有一種少女的靈氣。因劇情需要，她扮演村姑，臉上還很有肉感，不如現在纖瘦，但顏值依舊在線。

網友們看到唐嫣的早年造型後，有人評論：「05年的劇有生之年還可以看到啊，那時我糖好青澀啊！」還有人誇讚：「好嫩的糖糖。」也有人特別期待這部劇，稱：「我是有劇可以追了嗎？我姐這麼嫩，太水靈了。」

唐嫣的長相甜美，氣質絕佳，在「仙劍奇俠傳三」中因飾演紫萱而爆紅，此後在「夏家三千金」中飾演清純善良的夏天美，以及「愛情睡醒了」中的劉小貝，都讓她紅極一時。

不過唐嫣早期一直主演傻白甜類型的女主，也讓她承受了很多爭議。近年來唐嫣逐漸轉型，主演了「錦繡未央」、「克拉戀人」等劇，都有很好的成績。近期唐嫣在社交平台上曬出了自己的最新美照，一頭黑色捲髮盡顯溫柔氣質，生完孩子後的唐嫣身材與長相依舊是很完美的。