我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

15年前舊劇開播！20歲唐嫣扮村姑 長這樣讓網友驚呆

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）
唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）

37歲的唐嫣在結婚生子後，戲路也轉型走向大女主路線，外型也更加精緻、霸氣。不過她在20歲時拍攝的電視劇「女神養成記」最近播出後，容貌的進化更引起網友熱議。

貓眼娛樂報導，早前有網友曬出唐嫣在20歲時拍攝的「女神養成記」中的造型，該劇已經被壓了15年，如今才播出。唐嫣在劇中穿著一身樸素的粉色格子衣服，還扎著兩個麻花辮，讓粉絲稱讚相當清純。

而20歲的唐嫣滿臉都是膠原蛋白，皮膚白皙滑嫩，不需要濃妝豔抹也有一種少女的靈氣。因劇情需要，她扮演村姑，臉上還很有肉感，不如現在纖瘦，但顏值依舊在線。

網友們看到唐嫣的早年造型後，有人評論：「05年的劇有生之年還可以看到啊，那時我糖好青澀啊！」還有人誇讚：「好嫩的糖糖。」也有人特別期待這部劇，稱：「我是有劇可以追了嗎？我姐這麼嫩，太水靈了。」

唐嫣的長相甜美，氣質絕佳，在「仙劍奇俠傳三」中因飾演紫萱而爆紅，此後在「夏家三千金」中飾演清純善良的夏天美，以及「愛情睡醒了」中的劉小貝，都讓她紅極一時。

不過唐嫣早期一直主演傻白甜類型的女主，也讓她承受了很多爭議。近年來唐嫣逐漸轉型，主演了「錦繡未央」、「克拉戀人」等劇，都有很好的成績。近期唐嫣在社交平台上曬出了自己的最新美照，一頭黑色捲髮盡顯溫柔氣質，生完孩子後的唐嫣身材與長相依舊是很完美的。

唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）
唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）

上一則

「花木蘭」前進奧斯卡 劉亦菲有望角逐影后

下一則

和好？李小璐帶甜馨滑雪 司機被猜是賈乃亮！

延伸閱讀

麗芙泰勒跨年夜確診 已經痊癒

麗芙泰勒跨年夜確診 已經痊癒
與孫怡吻戲前吃小龍蝦 金瀚：斷章取義

與孫怡吻戲前吃小龍蝦 金瀚：斷章取義
連晨翔新劇遭宮刑 血遍下體…蒼蠅蚊子聞香而來

連晨翔新劇遭宮刑 血遍下體…蒼蠅蚊子聞香而來
唐嫣「燕雲台」生6娃 戲外是新手媽…

唐嫣「燕雲台」生6娃 戲外是新手媽…

熱門新聞

劉嘉玲一家人聚會，獨缺梁朝偉。（取材自微博）

劉嘉玲家庭照72歲媽搶眼 億萬財產傳由高材生姪子繼承

2021-01-13 02:29
吳奇隆投資有道，老婆也很會經營演藝事業。取材自臉書

吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆

2021-01-15 21:57
佘詩曼被爆剪綵費只有2萬港幣。(取材自微博)

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

2021-01-15 02:30
章子怡主演「上陽賦」。圖／八大提供

後悔接演「上陽賦」？章子怡首曝挑戰原因

2021-01-12 11:05
湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
葉璇近日又在綜藝節目「辣媽學院」上，爆出圈中曾有一位男明星因為演技差的關係，遭到導演刪戲，網友懷疑該男星是霍建華（見圖）。(取材自微博)

葉璇爆一線男星被刪戲 網友辦案紛猜是霍建華…

2021-01-14 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒