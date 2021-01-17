「流金歲月」大結局… 倪妮送鎖鎖一個家

「流金歲月」播出大結局，劉詩詩和倪妮發文告別。圖為倪妮。（取材自微博）

中國 電視劇「流金歲月」播出大結局，該劇自播出之後一直居高不下，成為新年裡觀眾們十分喜歡的一部劇。而在該劇播出大結局之後，主演劉詩詩和倪妮也發文告別。

中國娛樂網報導，劉詩詩表示：「今晚是『流金歲月』的大結局，從自小長大的復興路老宅、媽媽給租的房子、鎖鎖收留我們的老房子，再到南孫最終買下的家。一路走來，雖然經歷困難，環境變故，但大家的內心卻越來越近！蔣南孫終於不『南』了！」

而倪妮則是親手畫了一座小房子，發文感謝，她寫道：「沒有南孫@劉詩詩，就沒有鎖鎖；沒有你們，就沒有流金歲月！今日收官，送鎖鎖一個『家』，希望每一個『鎖鎖』都有屬於自己的溫暖角落，不忘初心，繼續勇敢！」劉詩詩也回應表示：「南孫的家就是鎖鎖的家。」

據報導，在最後的大結局中，朱鎖鎖還是和謝宏祖離婚了，孩子則是交給朱鎖鎖撫養，而她和蔣南孫又一起住到了南孫的家裡，兩人雖然經歷了很多，但是彼此之間的友情不變，讓觀眾們表示很感動。

「流金歲月」改編自香港 名作家亦舒的同名小說 ，1988年，楊凡曾執導過小說改編的電影「流金歲月」，由鍾楚紅、張曼玉主演，儘管劇情被改為兩位好友喜歡同一個男人，破壞原著精髓，算不上是成功的模板。

香港01報導，劇版中有關重男輕女、炒股票等情節一度被詬病「生搬硬套」。其實在上世紀80年代出版的「流金歲月」，無論制度、文化、思潮都與內地不同，因此無論是將背景設定在30幾年前，抑或是放到現在，都需要花很大工夫，畢竟時代在變化，女性的情感也在變化，而並非只是提煉一些共性的東西，而忽略了當地的風土人情。