當嘉賓耍大牌？ 陳冠希：何炅一直叫我陳奕迅

何炅與陳冠希當年的一段「恩怨」，真相令人意想不到。（取材自微博）

香港 男星陳冠希自從淡出娛樂圈後，主力打理自家時裝品牌，並與老婆秦舒培及女兒Alaia定居美國 。不過陳冠希近年因為在日本 街頭和一名偷拍他的主播爆衝突，以及與余文樂多次因為自家潮牌隔空對罵而被指脾氣火爆，近日有網民重提當年內地主持人何炅與陳冠希的一段「恩怨」，但結果卻令人意想不到。

香港01報導，陳冠希當年憑帥氣外形暴紅，他在當紅時曾獲邀上由何炅主持的節目，但在節目中他全程掩嘴笑，態度輕蔑，令何炅大感不快，何炅曾在節目中提及這段往事，認為陳冠希非常不禮貌：「我說陳先生您是很火，但是其實對我來講，你只是我今天的一個來賓，我尊重你，但我覺得你也要尊重我的工作。我覺得不管怎麼樣，你還是應該認真地聽人家講話，就算我跟你不熟，你一直在那邊笑也是不對的。」

不過原來陳冠希並不是耍大牌，而是解釋道：「是因為你今天全程都在叫我陳奕迅。」令何炅非常尷尬，更自嘲他不但叫錯對方的中文名，連英文名都叫成「Eason」。

不過亦反映出雖然陳冠希作風我行我素，但其實脾氣並不是傳言所講的這麼差，而自從女兒Alaia出世後，他亦收斂了不少，更經常慈父上身，大曬與家人的溫馨合照。