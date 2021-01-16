秦嵐紗裙露腿走紅毯 -2℃凍到牙齒打架、講話結巴

秦嵐在零下2度時穿禮服走紅毯。（取材自微博）

愛奇藝為愛尖叫晚會現場眾星雲集，富察皇后秦嵐走紅毯時，黑色薄紗裙透出白皙美腿超級吸驚。但當日青島氣溫是攝氏零下2度，秦嵐受訪時冷到差點說不出話來，聲音發顫。

中時電子報報導，大陸女星秦嵐2018年憑著演出「延禧攻略」富察皇后一角，人氣再創高峰，當晚她以一襲高貴又不失性感的黑色薄紗裙現身紅毯，整個人美到發光的模樣，一點也看不出她實際年齡已41歲。

但要在零下2度的低溫 展現好身材，實在不容易。秦嵐就被發現在受訪時冷到差點說不出話來，聲音有些發顫，「2021希望所有的朋友們能夠擁有愛……享受愛、分享愛。」她話一說完，等不及人離開鏡頭，就連忙拿起圍巾披上，隔著螢幕都能感受到現場寒意。

靠著參加「花樣姐姐第二季」、「乘風破浪的姊姊」人氣急速竄升的女星金晨，則在微博 曝光她紅毯美照背後的辛苦，只見上一秒她還因為脫去外套，冷到臉歪嘴斜表情超狼狽，但聽到攝影 師一聲令下，立刻恢復成美美的模樣，擺出各種姿勢與表情任拍，工作態度敬業。

「海豚公主」張靚穎也沒好到哪裡去，穿著一身氣質小禮服走紅毯，被冷到多次倒抽冷氣，甜美笑容也被凍僵，令主持人心疼不已，連忙要張靚穎趕快去後台休息，因為真的太冷了。