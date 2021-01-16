客串周杰倫「叱吒風雲」 王俊凱激動領跑車大禮

男團「TFBOYS」王俊凱(左)的偶像是周杰倫，如願在「叱吒風雲」中與偶像合作演出。（取材自微博）

周杰倫 監製賽車 新片「叱吒風雲」日前舉辦首映會，眾多大牌演員齊聚台中賽車場，氣勢十足，在片中客串的大陸偶像男星王俊凱，雖未能到場首映會，周杰倫也跨海親送大禮，將「頭文字D」裡曾出現的名車款「AE86」送給王俊凱，讓王俊凱錄製影片激動喊「AE86也追不上我現在的心跳」。

21歲王俊凱是男團「TFBOYS」成員，光是微博就有近8000萬粉絲追蹤，是大陸頂級偶像之一，他受訪時多次表態自己是周杰倫的小迷弟，從小就聽周董的歌長大，周杰倫更曾為他打造熱門歌曲「剩下的盛夏」，足見以周杰倫對他的賞識，此次周杰倫邀請王俊凱演「叱吒風雲」，雖僅有短短一段戲，也讓他直呼過癮，沒想到好運不僅於此，周杰倫親自送上愛車，讓他更是欣喜若狂。

周杰倫主演賽車電影 「頭文字D」，在片中駕駛「AE86」的帥氣模樣令人著迷，他此次將「AE86」送給王俊凱，讓他開心拍影片上傳自己的好心情，周杰倫受訪時，則透露王俊凱開車很快，還秀出甩尾等技巧，「我給他載，自己也會緊張，會開車的不一定敢給別人載」，但仍感謝他當初願意特地來台北短短幾天，就只為了客串一小段，據悉，近期電影片商會在宣傳告一段落後，寄送這輛跑車給小凱。