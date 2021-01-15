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陳道明扮老霸總 迷暈一票小姑娘

娛樂新聞組╱綜合報導
陳道明(左)在「流金歲月」裡一頭白髮，扮演老年霸總，惹劇中小姑娘痴戀。(取材自微博)
陳道明(左)在「流金歲月」裡一頭白髮，扮演老年霸總，惹劇中小姑娘痴戀。(取材自微博)

正在爱奇藝播放的網劇「流金歲月」，網羅陳道明、董子健、劉詩詩、倪妮、田雨、楊祐寧、楊玏等眾多明星一同演出，作為演技派的旗幟性人物，陳道明這幾年作品不多，而且多是「醬油」角色，快成為熒屏的配角專業戶。

北京日報報導，在「流金歲月」這部講述女性情誼的作品中，熱度最高的綠葉，當屬葉瑾言、范金剛與楊柯三個角色。陳道明飾演的葉瑾言，將人物溫文爾雅的氣度和令人望而生畏的威嚴集於一身。

不同於「我的前半生」及「慶餘年」，觀眾在「流金歲月」又看到不一樣的陳道明，一頭白髮，將自己曬得黝黑，陳道明的老年霸總的角色，讓劇中小姑娘痴戀，雖然粉絲看得過癮，但也引來觀眾爭議。

劇中，葉瑾言送倪妮飾演的「朱鎖鎖」的書裡，有一本「圍城」，這個彩蛋讓不少看過電視劇版「圍城」的觀眾莞爾一笑，除了回憶起當年的方鴻漸，人們還會想起在錢鍾書書裡的一句話：「最好的談戀愛方式，便是『借書』。」

另外，在劇中飾演范金剛的田雨，善良又嘴碎，一開篇就流露出讓人忍俊不禁的「 菁英氣」，通過細節將小人物生活化，從而達到喜劇效果，是范金剛讓觀眾喜愛的關鍵所在。

與陳道明和田雨的角色相比，王驍扮演的楊柯則是「流金歲月」中最具新意的角色，這個人物融合了浪子與菁英的雙重人設，幾乎重新定義了「亦正亦邪」。

北京

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