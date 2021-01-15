娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

古天樂當香港藝人協會會長時，曾給明星發過每人8000元救濟金。(取材自微博)

香港 娛樂圈正面臨寒冬，有資深娛記爆料，已有600多名港星失業，TVB明星的慘狀更令人咂舌，很多人甚至要靠救濟金維生，連「視后」佘詩曼，剪綵費竟然也只有2萬元(港幣，下同，約1.6萬人民幣 ）。

網易娛樂報導，香港資深記者朱皮爆料，已經有600多位香港藝人失業，即使香港藝人協會會長古天樂曾成立救助基金，並發給需要幫助的藝人每人9000元，但也只能度過一次難關。

網路上更出現了香港部分演員的片酬表，TVB藝人的片酬確實低得可憐，不太出名，跑龍套的一些三線演員工資竟然都不到500元。據報導，TVB藝人陳國峰和莫家淦就曾在朋友介紹下，到貨櫃廠兼職搬運工，一天工作9個小時，酬勞為900元，這樣的日薪在高物價的香港其實並不算多。

報導稱，香港是個消費很高的城市，但很多明星的收入甚至還不如洗碗工掙得多。

周星馳 「奶媽」曾爆料說，明星薪水連油費都不夠。以過世的陳鴻烈為例，當時他在TVB每集的片酬是2500元左右，就算每月能拍20集，月收入也不過5萬左右。佘詩曼在TVB片酬也很低，每集只有4萬，林峯只有1.8萬，鄭佳穎1.2萬。

此前，在TVB的頒獎典禮上，汪明荃、陳豪、馬國明、黎耀祥等藝人盛裝出，汪明荃誠懇表示：「假如情況好點，公司是否可以加一點工錢給我們。」顯然，一姐說出了大家的心聲，她這番話獲得了身後一眾TVB藝人的掌聲肯定。