李晨開酒吧 豪擲百萬請全場喝香檳

李晨在三亞新開酒吧，宣傳造勢當天豪氣請全場來賓喝香檳。(取材自微博)

有網友在社交平台曬出李晨前往三亞自己新開的酒吧宣傳造勢，邀請不少圈中友人及達官顯貴到場，豪請全場喝1瓶要價5000人民幣 的香檳，場外則可見一排豪車停滿門口；曾合作電影 「忠烈楊家將」的林峯亦偕老婆張馨月到場祝賀，惟不見范冰冰身影。

網易娛樂報導，當日，李晨站在一群老闆中間，拿著話筒聲嘶力竭喊道「今天到場的每一桌，我們都送你們一瓶香檳，好不好？」現場隨即掀起歡呼聲。

據報導，李晨十分大方，請的香檳隨便一瓶都要價5000多人民幣，共派發了200多瓶，總值逾百萬元，非常豪氣。

而李晨還跟著上舞台當起DJ，搖頭晃腦極為亢奮，台下觀眾尖叫聲一波接一波。

香港01報導，林峯到場後即與李晨交談，期間更隨著音樂節拍跳舞，老婆張馨月亦從後雙手攬實老公，大曬恩愛。有傳林峯為支持好兄弟，當晚豪花百萬人民幣消費，該網友更說：「單桌（一張枱）100萬，林峯的酒是甚麼味道？」

酒吧內熱鬧非凡，外面的場景也不容忽視。因為得知是李晨開的店，當地很多富豪都來支持，一排豪車停在酒吧門口，看得人眼花繚亂。

據報導，李晨的酒吧裝修富麗堂皇，幾乎是三亞最大的一間，加上地點和交通便利，試業期間已相當受歡迎，門外不時停泊大量顧客的名貴汽車 ，場內亦有不少辣妹坐鎮。有指酒吧人頭消費每位最低8000元人民幣。