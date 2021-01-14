葉璇爆一線男星被刪戲 網友辦案紛猜是霍建華…

葉璇近日又在綜藝節目「辣媽學院」上，爆出圈中曾有一位男明星因為演技差的關係，遭到導演刪戲，網友懷疑該男星是霍建華（見圖）。(取材自微博)

現年40歲的葉璇，近年頻頻因為敢言的作風而登上微博 熱搜，近日又因為在綜藝節目「辣媽學院」上，爆出許多不為人知的娛圈的秘密，又再次令她成為話題人物，引起不少討論。

香港 01報導，自1999年奪得「國際中華小姐」冠軍之後，葉璇就獲TVB力捧，隔年開始參與劇集拍攝，第一部作品就是「廟街·媽·兄弟」。當時作為新人的她同剛入行的胡杏兒非常友好，二人還一起拍攝了多部劇集，不過因為演技不純熟的關係，她們曾經被同一位前輩欺負。葉璇不畏言在節目上講道：「是叫苑瓊丹，兩個人在講她怎麼不好，欺負我們對我們很嚴苛，一遍一遍叫我們演。」

報導指出，不過葉璇事後覺得苑瓊丹的做法是沒有錯的，正因為如此令她成長不少：「到了十年後，我自己做戲的時候，我拍《紫釵奇緣》，我專門請來苑瓊丹來演女主角，演林峯的媽媽，人家說你是不是要報復她？不是，就是我後來明白過來，沒有她那個嚴苛，我就不會成長。」而這一個經歷就發生在演「封神榜」的時候。

另外，葉璇還爆出圈中曾有一位男明星因為演技差的關係，而遭到導演 刪戲，而這位男明星現時已經是一線位置，令不少網友瘋狂猜測。報導說，在與這位男明星拍戲的時候，當時葉璇就是劇集女主角，同該男明星有不少對手戲，可惜因為他演技太差關係，令許多戲分都被刪減，葉璇講道：「當時一個戲我是女主角，第三男主角現在已經很有名很有名了。他當時第一次演戲不太會演，本來他還要跟我結婚甚麼劇情，就被導演都刪掉了。因為沒辦法這個行業就是獻醜不如藏拙，你演得不好那就少獻醜一點。」

據報導，葉璇不公開該男明星名字，只表明現時他已經是頂級一線男演員，隨著她的從演經歷，網友就紛紛猜測可能是霍建華。事關霍建華曾同葉璇合作拍攝劇集「天下第一」，而且該劇他又是出演第三男主角，同她有許多感情戲，再加上當時他剛進軍內地發展，「天下第一」是他第一部內地古裝劇，現在已經又是一線男星，似乎非常吻合葉璇的說話。雖則說「天下第一」是霍建華的第一部內地劇，但他之前已經有多次的演戲經驗，這一點同葉璇所講的就不吻合，令到大家想破頭腦都不知道是誰。