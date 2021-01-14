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眼神放空喊累…鄭爽直播又翻車 挨轟帶貨不如網紅

娛樂新聞組╱綜合報導
鄭爽直播帶貨卻況況不斷，銷量也不如預期。（取材自微博）
鄭爽直播帶貨卻況況不斷，銷量也不如預期。（取材自微博）

此前直播帶貨屢屢翻車的鄭爽在日前再一次開啟了直播，但是，這次鄭爽依舊沒有認真帶貨，直播過程中頻頻做出「奇葩」舉動，再次遭到了網友們的吐槽。

網易娛樂報導，在這場直播沒開始多久，鄭爽就表示自己累了。在身邊兩位小姐姐介紹產品的時候，鄭爽的眼神放空，很明顯不在狀態。可能旁邊的兩位小姐姐也發現鄭爽的心情沒有那麼的好，一直都在陪著鄭爽嘮嗑，捧著鄭爽，說「很喜歡鄭爽」，「很喜歡她的戲」，但是鄭爽還是依舊不在狀態。

報導指出，鄭爽不僅不給品牌帶貨，反而一直把話題往自己身上扯，增加自己的關注度，即使旁邊的兩位小姐姐也很努力的再把話題往回帶；但是鄭爽還是自說自話，不僅總是打斷別人的話，還要求兩個主播別說話，然後主題就順其自然地聊跑偏了；從一個帶貨直播，變成了日常聊天，急的工作人員都不斷提醒。

後來，鄭爽又在直播間打起呵欠。據報導，旁邊的主播看到鄭爽打呵欠之後，馬上就開始加快了講解的速度，可能生怕鄭爽又發飆。在直播過程中，坐在鄭爽旁邊的主播頻頻看向場外，好像在說「救命啊」。

鄭爽當晚賣的十多件商品，每件的價格也就是三位數，但是銷量也就是一百到兩百之間，有些產品的銷量甚至都沒有過百，還有些直接個位數，直播間的人數也從2.4萬，降到了2萬。從這樣看，這個品牌這次請鄭爽的直播帶貨數據，可能還不如一個普通網紅。

此外，鄭爽當天還做了一件令人傻眼的事，先是發文跟金晨道歉，讓金晨鄧倫舊情再度被提及，引發網友爭議；轉身又刪掉了這條道歉的微博，但是「鄭爽向金晨道歉」這個話題瞬間就上了熱搜，很多人並不理解鄭爽這種道完歉就刪的行為。直到隨後鄭爽發了自己下午直播帶貨的消息，網友們這時候才看明白，原來這是在利用金晨炒作。

鄭爽直播帶貨卻況況不斷，銷量也不如預期。（視頻截圖）
鄭爽直播帶貨卻況況不斷，銷量也不如預期。（視頻截圖）

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