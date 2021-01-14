明星耍特權？虞書欣被爆違反防疫規定 未隔離7天

虞書欣被指未遵守疫情防控規定，遭質疑享特權。（取材自微博）

不久前才被爆料是老賴之女的虞書欣又被關注了！她日前被指似乎並未遵守疫情 防控的安排，離開疫區後並未採取相關措施。此事一出，引發網友對於明星特權的熱議。

貓眼娛樂報導，目前河北疫情嚴重，早已要求全體居民隔離7天，無特殊原因不要離開或者進入廊坊，目前實行全封閉式的管理。虞書欣曾在該地參加「青春有你3」的拍攝，其他人員都在按要求隔離，然而她卻在離開廊坊，次日就去別地進行工作拍攝，可以說行程是無縫銜接，並沒有進行隔離。

有粉絲證實虞書欣已經乘坐飛機抵達上海，此前前廊坊就已經發布了需要隔離的相關政策。若此消息為真，那麼虞書欣的做法顯然是違背了疫情防控的要求。從被曝出的工作行程安排上看，同她一起參加節目的明星似乎也沒有隔離。

在得知此事後，有網友質疑：「明星有特權嗎？」還有網友表示氣憤：「全國人民都在努力抗疫，虞書欣為什麼可以有特權不遵守防疫 規定？」也有人在等待官方消息的證實，稱：「如果是真的…一言難盡。」

虞書欣憑藉「一年級·畢業季」走入觀眾視線，隨後又主演了「下一站是幸福」等熱播劇。她在選秀節目中脫穎而出，成為女團The9的隊員後，就收穫了大批粉絲。

另據網易娛樂報導，一名中南財經政法大學學生日前因發文吐槽虞書欣惹怒虞書欣粉絲，要求學校開除該生，引發爭議。對此，虞書欣日在微博 發文回應，道歉表示：「對不起大家。因我而起的所有事情，希望我能畫下句號。給每一位被打擾到的人道歉，希望新的一年帶給大家的都是美好的。」