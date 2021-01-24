港星李香琴 戲中最惡奸妃 戲外最暖乾媽

李香琴4日傳出因病在家中離世，享年88歲。（取材自微博）

2021年剛開年，香港 影視圈內就傳來一條噩耗，有「一代奸妃」之稱的香港著名演員李香琴女士逝世，享年88歲。對於很多TVB觀眾來說，這也意味著又一個熟悉的臉龐，從此永遠告別了我們。

「琴姐」李香琴留給大眾的形象，幾乎是她演藝生涯暮年的作品，尤其是TVB的倫理大劇《溏心風暴 之家好月圓》裡，那位既有中國婆婆歷來的缺點，又有中國奶奶歷來優點的老太太佘君麗，除此以外，在佘詩曼、陳豪等人主演的古裝喜劇《公主嫁到》中，她也曾經飾演過男主（陳豪）的祖母。

實際上，李香琴可謂是華語影視作品歷史上的常青樹，甚至可以說，是一位經歷了整個華語影視作品60餘年風風雨雨的老藝術家。而香港影視圈從草創到興起，從繁榮到衰落的歷史，也伴隨著她的這一生。

李香琴年輕時就開始接演反派角色。（取材自微博）

粵劇出身 從影多演壞人

李香琴原名李瑞琴，廣東順德人，和許多老一輩的影視演員一樣，她並非影視劇出道，16歲就開始從事粵劇的表演，迷戀一代粵劇名伶任劍輝的她，早年就在眾多粵劇名師麾下學藝，並且在早年就開始踏足粵劇舞台。

她24歲以片酬300港元接拍《黃飛鴻大鬧花燈》加入影壇。之後曾效力映聲、亞視，TVB，又試過自組電影 公司。許多老一輩的演員都是由戲劇舞台出道，早年的這番積澱，也讓他們在螢幕上的生涯更加得心應手。不過在進入電影行業之後，李香琴的道路並非那麼一帆風順，天生麗質的她，卻總是被迫去飾演一些反派角色，其中尤以一些生性狠毒的妃子、後母為最，這只能說，早期的香港影壇，實在薈萃了太多優秀的演員，以至於只有少數人，方可出演能夠大紅大紫的女主角——不知是不是巧合，早在粵劇舞台上，她就有著「二幫王」的美譽，而所謂的「二幫」，指的是粵劇中的第一女配角。

此後，隨著香港電視劇產業的逐漸興起，她也將自己的演藝生涯重心，從電影行業逐漸轉向了小螢幕。此時已經年過半百的她，在TVB的電視劇中出演過眾多重要的配角——《萬水千山總是情》裡主角阮庭深（謝賢）的母親軟大娘、1986版《倚天屠龍記》中的滅絕師太、《大運河》中的獨孤皇后等等，此後在亞視期間，亦曾經在如《勝者為王》和《銀狐》等多部作品種擔當重要的配角。

李香琴以76歲之齡於《溏心風暴之家好月圓》飾演嫲嫲，獲提名「最佳女配角」。（取材自微博）

2008年，李香琴以76歲之齡於《溏心風暴之家好月圓》飾演嫲嫲，獲提名「最佳女配角」。而當年李香琴在劇中的對白「唔使驚，嫲嫲喺大廳」（不用怕，嫲嫲在客廳）最為經典，時至今日仍然有不少網民會引用作為留言。

此外，李香琴在1992年賀歲片《家有囍事》中飾演黃百鳴、周星馳及張國榮三兄弟之母也謂為經典，她與戲中丈夫關海山的戲分雖然不多，但笑果十足。劇情設定兩老熱愛看電視，有一次因停電看不了，兩老情緒崩潰高呼：「世界末日啦！慘無人道呀！」，也成為網民常用的趣圖。

李香琴在1992年香港賀歲片《家有囍事》中的台詞「世界末日啦！」被網友奉為經典。（取材自微博）

拍戲過勞 80歲連操4天

或忠、或奸、或慈祥、或刻薄，李香琴在在影視作品中所展現出的，是一位藝術家的人生百態，她也用自己精湛的表演藝術，將這些寄託著觀眾各種複雜情緒的角色，表現得栩栩如生。但令人扼腕的，卻恰恰是因為她在晚年拍戲時過於投入，造成後來健康狀況的急轉直下。在2010年，年近80的她，曾經在《公主嫁到》一劇拍攝時，連續4天高強度表演，本來就年事已高的李香琴，因此身體狀況開始大不如前，不復昔日神采奕奕的形象了。

作為影視圈內德高望重的前輩，李香琴對後輩的提攜和照顧，也令很多後來的影視明星與她結下了深厚的友誼，甚至有很多明星，都以「乾兒子」、「乾女兒」來形容自己跟李香琴的關係，其中不乏周潤發、呂良偉、萬梓良、劉德華這些在中文影視圈內影響深遠的人物，以及張曼玉、鍾楚紅、戚美珍等一大批香港影視圈內的花旦們。

甚至當初，呂良偉得知，萬梓良成為李香琴的「契仔」（乾兒子）之後，還曾經吃醋，希望自己也能夠有這個待遇，最後自然也是得償所願了。

明星搶認媽 翁美玲自殺最痛

而在這些「乾女兒」裡，最讓李香琴內疚的就是翁美玲了。當年在TVB的一部電視劇中，她恰好飾演翁的母親，兩人特別投緣，於是便開始以乾媽和乾女兒相稱。後來翁美玲自殺身亡，在案發前一個晚上，她曾經想要送翁回家，卻遭到了拒絕，翁美玲的死訊傳來之後，「琴姐」因為沒有好好開導她而一直耿耿於懷。

自殺身亡的藝人翁美玲（右）也是李香琴的乾女兒之一。（取材自澎派新聞）

在李香琴去世的消息傳出後，香港演員林峰，以「RIP，親愛的嫲嫲」發文悼念，林峰在當年的《家好月圓》裡，正是佘老太太的眾多孫輩之一。古天樂也表示，李香琴作為一個前輩，一直提攜後輩，對她的離世而惋惜。

李香琴過世後，古天樂（右）發長文哀悼。（取材自微博）

TVB曾經的當家花旦曾華倩，在《銀狐》一劇中與李香琴有合作，在表示自己的哀悼之情時，香江華女錶示，只要琴姐在拍攝現場，就一定有歡樂，而作為一位影視圈的前輩，她也從來不會對後輩擺架子，而一直有著疼惜之情。

包括「阿姐」汪明荃，以及任達華等香港影視圈的名人，也對琴姐的逝世表達了深深的哀悼。如今她已然駕鶴西去，香港影視圈裡曾經為我們所熟悉的身影，已經越來越少了。

（取材自澎派新聞）