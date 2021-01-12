妻子孕肚掀議論 郎朗喊冤：從沒要大家少吃

郎朗談到關於妻子吉娜懷孕身材頻上熱搜一事，感到很冤枉。(取材自微博)

郎朗日前登上海東方藝術中心演奏，受訪時被問及妻子吉娜懷孕之後身材還是相當纖細，引發過一波女性「身材焦慮」的討論；郎朗委屈地表示，「別老說腰，我們最近也挺難受的，我們從來也沒想讓大家少吃。」

網易娛樂報導，吉娜懷孕的身材多次登上熱搜，此前獲得大批網友稱讚，孕後身材還是超級好，少女感滿滿；但也掀起了對於孕婦身材的審美偏見討論。吉娜12月底貼出懷孕七個月的照片，同樣登上熱搜，但這一次，一如既往的讚揚突然有所轉變，很多網友都認為她是在鼓吹孕期畸形審美，並且也希望大眾別再拿畸形審美綁架孕婦了。

郎朗澄清完全沒有想到會有這樣的討論，他們夫妻倆也從來沒有想要大家因為「完美身材」的迷思而少吃。

據報導，郎朗的一番話還是有部分網友不領情，表示「這不是她自己營銷的嗎」、「腰細的人多了天天炒作累不累」，但也有許多人跳出來緩頰，「不一定是他自己吧……應該最初是節目組營銷的」。

而被問到鋼琴家會培養出什麼樣的孩子？未來會是一個「虎爸」嗎？郎朗笑說，自己捨不得罵小孩，「這事兒我還得求我爸，發火的時候，我是有點下不了手，還是找他吧。」

郎朗也說，錄製綜藝節目可以帶給自己快樂，但尺度要掌握好。今年他會繼續參加「青春環遊記」，彌補童年無法常常出去玩的遺憾。