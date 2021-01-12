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TVB工資太低？一姐汪明荃帶頭喊加薪

娛樂新聞組╱綜合報導
汪明荃在TVB頒獎禮上的一番致辭，引發網友熱烈討論。(取材自微博)
汪明荃在TVB頒獎禮上的一番致辭，引發網友熱烈討論。(取材自微博)

日前在香港TVB的「萬千星輝頒獎典禮2020」上，73歲的汪明荃喊話要TVB漲工資，「如果環境好點，公司可不可以加一點工資給我們，來鼓勵大家。」阿姐的一番話道出大家的心聲，也讓在場所有TVB藝人情不自禁地齊聲鼓掌起來

貓眼娛樂報導，汪明荃身穿綠色花西裝致詞，為典禮做開場，她表示，現在新冠疫情肆虐，但公司台前幕後都沒停歇，在加強防疫措施之下繼續完成電視行業的使命，做節目為香港人打氣，並且持續提供娛樂。

接著汪明荃向公司喊話，稱如果環境好轉、疫情退卻，希望TVB可以加薪為謹守崗位的演藝人員們鼓勵，「大家都承受很大的壓力。」頓時獲得全場同事拍手歡呼。

影片曝光後，立刻引起網友們熱烈討論。有人說，「感覺2020年的TVB還是跟2000年一樣」，「來內地發展吧，工資高」。之前網上就流傳一張清單，在TVB工作的藝人其實大多數都是拿四、五位數的月薪，不出名、跑龍套的三線藝人工資甚至都不到500元港幣(約65美元)。

汪明荃1971年正式成為TVB藝人，近50年來一直沒離開過，大家都親切地稱呼她為「阿姐」。

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