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張曼玉被爆曾當「飯局妹」媒體人曝價碼：一袋鑽石

記者黃保慧／綜合報導
張曼玉初入演藝圈時，還是個可愛的偶像美女。（圖：報系資料照片）
張曼玉初入演藝圈時，還是個可愛的偶像美女。（圖：報系資料照片）

香港著名DJ蘇施黃轉戰YouTube頻道，近日邀請資深媒體劉天賜和雲海當嘉賓，大聊娛樂圈黑歷史。劉天賜在節目中爆出「明星飯局」的價碼，驚曝影后張曼玉也曾參加過飯局，價碼跟著被公布。

劉天賜在節目上透露，明星飯局1餐價是港幣3000元（約386.9美元）。提到香港富商馮景禧曾用袋子裝鑽石、玉，並標價700美金拿給他，要他去找「小花」來陪吃飯。劉天賜更表示「我講名字都不怕，張曼玉」，他提到張曼玉當時還未成名，連戲都還沒拍。

雲海接著開玩笑問吃完會不會載去酒店？劉天賜笑稱沒這麼快，通常先問地址、電話，然後問可否送回家，「之後的下文我就不清楚，問了也不會有人理」。至於這是否算「官方拉皮條」？劉天賜大方回應：「我真心覺得是！我感到臉紅，70幾歲才敢講出來」。

現年56歲的張曼玉，18歲參加香港小姐奪下亞軍，接著踏進演藝圈，演技備受肯定，曾經憑「三個女人的故事」、「阮玲玉」、「甜蜜蜜」和「花樣年華」4度榮登最佳女主角，她又以陪襯林青霞的「滾滾紅塵」獲得過一次最佳女配角，總共擁有5座金馬獎。

張曼玉被爆未出道時當過飯局妹。（取材自微博）
張曼玉被爆未出道時當過飯局妹。（取材自微博）

張曼玉 香港 美元

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