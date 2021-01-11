王浩信二度封視帝 台上謝老婆被黑臉以對

王浩信（左）與蔡思貝憑「踩過界Ⅱ」封香港無線電視「視帝」、「視后」。(中通社）

無線電視台一年一度重頭戲「萬千星輝頒獎典禮」，日前在將軍澳電視城舉行。王浩信憑劇集「踩過界Ⅱ」第二次登上視帝寶座，入行七年的蔡思貝則同樣憑「踩過界Ⅱ」榮獲視后；「反黑路人甲」獲最佳劇集。

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大公報報導，王浩信第二次獲得無線視帝，加上早前獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，榮登雙料「視帝」。王浩信發表感言時說：「多謝栽培我15年的TVB，這次遇到好劇本，我很喜歡演戲劇，戲不是一個人做。」他更在台上感謝妻子陳自瑤（Yoyo）照顧女兒，不過陳自瑤坐在演員席上毫無表情和笑容，二人關係耐人尋味。典禮後王浩信解釋老婆因天氣太冷，才沒有太多表情；陳自瑤則表示，王浩信致謝時自己有些分神，但非常開心。隨後她表示身體不適，先行返家。

蔡思貝首登視后

而蔡思貝獲得「最佳女主角」，一度哽咽感慨表示：「入行七年，近三年經歷了許多，也成長了許多。自己對於這一份工作充滿了執著，有可能得罪了不少人；自己會改，但會不斷堅持對藝術追求，創作更多好的角色給觀眾。」

其他獎項部分，最佳女配角由賴慰玲憑「反黑路人甲」奪得。另外，獲得「飛躍進步獎的男女藝員，均是「首次提名 ，成功飛躍」。主持鄭裕玲讓入圍 提名的朱敏瀚宣布「飛躍進步男藝員」得獎者。朱敏瀚一看得獎名單表現激動，原來獎項得主就是他自己，他直言小時候「電視撈飯」，演員則是自己長大後的第一份工，能獲此獎項相當感恩。「飛躍進步女藝員」由蔣家旻奪得。

今年的致敬環節，胡定欣現場獻唱，向去年和今年去世的十多位前輩緬懷致敬。頒獎禮結束前，鄭裕玲表示，期望疫情 快過，各行各業盡快復甦，明年的頒獎禮，大家可以不必再戴口罩輕鬆慶賀。