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賭王千金何超儀進軍好萊塢 合作「美國X檔案」導演

記者黃保慧／綜合報導
何超儀為新年度進軍好萊塢大作暖身。（圖：852 Films提供）
何超儀為新年度進軍好萊塢大作暖身。（圖：852 Films提供）

「賭王」何鴻燊千金何超儀透露新年將展開拍片計畫，除了早前宣布與國際大導盧貝松（Luc Besson）密談合作計畫以外，在剛接受NME新音樂快遞雜誌的跨海專訪中也透露，前陣子的聖誕與跨年假期中都在閉關創作，揮筆大量作畫，只因為曾執導「美國X檔案」（American History X）的好萊塢名導托尼凱耶（Tony Kaye）要求何超儀為新片「Hong Kong Sound 」（暫譯：香港聲音）提前做準備。

何超儀接受訪問時表示：「托尼凱耶導演很有才華，也有很多想法，雖然我初步看了劇本，但因為導演很多時候都將是即興發揮，所以目前只能跟大家分享這將會是一部很有趣，結合大量音樂的實驗性電影。」

何超儀也表示其實托尼凱耶在前陣子曾專程到訪香港，拍攝何超儀的樂團Josie and the Uni Boys（何超與海膽仔樂團）的演出片段，導演也希望樂團能著手製作新曲，屆時與電影音樂將有許多結合，並且突破以往風格，嘗試更多電子舞曲風格，讓樂迷引頸期待新曲可能與電影一同發表。新片的多數演出計畫也將在香港實地取景，何超儀希望屆時也能為香港當地的影視工作者帶來更多機會，並與好萊塢的製作團隊有更多交流。

何超儀和老公陳子聰（左）獲邀出席NME頒獎典禮。（圖：852 Films提供）
何超儀和老公陳子聰（左）獲邀出席NME頒獎典禮。（圖：852 Films提供）

香港 導演 電影

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