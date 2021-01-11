章子怡被酸「不少女 」發怒回嗆 孫儷、周迅也是過來人

范冰冰在「武媚娘傳奇」中從無知少女蛻變成一代女王。（圖：中天提供）

章子怡首部電視劇作品「上陽賦」開播，劇中她從少女演起，一出場角色設定就是15歲，結果現實生活中將滿42歲的她遭虧根本沒有「少女感」，她惱羞在微博 上發文嗆：「『上陽賦』片方和平台別再消費我營銷『少女感』了！」過去也曾有許多一線女星演出古裝劇從小演到老，幾乎都難逃遭批沒有少女感的命運。

章子怡在「上陽賦」中從15歲少女開始演起。（取材自微博）

章子怡對「少女」的形容很敏感，表示：「我是很清醒的！接到劇本的那一刻，我就知道要跟阿嫵（角色名）一起成長和變化，觀眾是需要一個清淨的環境去了解和認識『她』的。我是本本分分地塑造角色，其他對我的消費大可不必！」網友卻反酸：「那為啥接這個角色呀？」、「你敢接不敢被說？」、「少女時期完全可以讓給別人演的。」

孫儷在「那年花開月正圓」中詮釋16歲少女。（圖：八大提供）

陸劇中從年輕演到老的一線女星，孫儷 可說是最有經驗，包括「後宮甄嬛傳」、「羋月傳」都從清純少女蛻變成太后，靠妝容、造型呈現不諳世事到滿懷算計的過程；「那年花開月正圓」中年輕時期還是街頭女流氓，最後成為持家女商人。

孫儷演出「後」劇時28歲，淡妝扮清純少女還可說無違和；但演出「那」劇時已34歲、兩個孩子的媽，角色又要活蹦亂跳，對於質疑她曾回應：「我從來不怕演少女，主要還是跟著角色的狀態走。」、「這是一個演員塑造角色的過程，也是非常有樂趣的。」

周迅演出「如懿傳」也曾遭批沒有少女感。（圖：中視提供）

周迅演出「如懿傳」時已42歲，戲一開播就遭批「強行少女」，法令紋、臉太圓且垮、刻意嘟嘴裝嫩，都被網友吐槽。她受訪時也曾坦言早已知道自己失去「少女感」，甚至為此落淚，但後來調整心態，現在很坦然面對衰老，未來也會避免接演少女角色。

范冰冰 演出「武媚娘傳奇」時32歲，也從入宮的青春少女演起，直到最後成為一代女王。不過對於「少女感」的話題，當時開播卻被滿滿的「胸器」蓋過，慘被大陸廣電總局盯上，畫面都被裁成只剩一顆「大頭」。