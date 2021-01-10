章子怡扮15歲違和？ 網友酸：沒有少女感

章子怡主演「上陽賦」。（取材自微博）

章子怡首部電視劇「上陽賦」近日播出，睽違三年多，該劇從主角到預告釋出、定檔，引發不少話題，尤其她飾演的上陽郡主「王儇」，自及笄之年15歲演到30歲，畫面曝光後，今年41歲的她以少女扮相露面，立即引來網友吐槽，狠批：「這是及笄（音同基）？以為是登基呢」，劇中她向皇帝舅舅撒嬌一幕，也遭網友批評「像夫妻之間的打情罵俏」，狂酸「很出戲」。

「上陽賦」改編自寐語者原著小說 「帝王業」，由章子怡、周一圍、楊祐寧主演，劇中描述章子怡飾演的上陽郡主王儇，因被捲入朝廷爭鬥，被迫嫁給手握重兵的豫章王蕭綦（周一圍飾）後，兩人從最初的互不信任，逐步發展為靈魂相托的伴侶，並攜手守護百姓家園的故事。

由於劇情設定，章子怡一登場就是少女俏皮活潑模樣，卻因顴骨偏高、臉頰瘦削，少了少女嬰兒肥樣態，被指沒有少女感「太違和」，尤其她穿上古裝禮服，上圍豐滿不像少女更像婦人，一場郡主及笄之禮，排場之大猶如公主，也遭網友虧：「還以為是登基」、「是美的，可是演少女太違和了！」章子怡拍攝「上陽賦」時38歲，網友也酸：「38歲女演員演15歲，那讓10幾歲的女演員去演什麼呢？」、「看得尷尬症都犯了」。

對於扮及笄少女，章子怡稍早前也在微博 發文，坦言：「『少女感』沒什麼不好，但請別強安在我身上！」表示是「上陽賦」製片方和平台以此為宣傳點所致，她說：「我演王儇時是38歲，下個月42（歲），這兩個數字哪個跟『少女』有關？我是很清醒的！」並強調：「我是本本分分地塑造角色，其他對我的消費大可不必！」