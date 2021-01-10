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趙麗穎躺他胸超3秒 王一博曖昧喊「娘子」

記者陳慧貞／綜合報導
趙麗穎（前）與王一博在「有翡」前胸貼後背。（圖：WeTV海外站提供）
趙麗穎（前）與王一博在「有翡」前胸貼後背。（圖：WeTV海外站提供）

趙麗穎、王一博主演WeTV古裝劇「有翡」，兩人在劇中分飾鋼鐵直女周翡、擁有絕世輕功的高手謝允，一剛一柔CP感爆棚，繼在戲裡情侶裝高達11次後，又被誤認是夫妻，一場買衣服橋段中，被賣衣服的掌櫃說：「這件尤其適合你們家相公！」讓王一博順勢喊趙麗穎「娘子」時，立刻嘗到苦頭，慘遭狠踩一腳！該劇網路點擊目前已超過23億人次。

劇中，趙麗穎因擔心王一博逃跑，把對方牢牢鎖住，男方撫摸她的小手，甜喊這算不算是「執子之手，與子偕老？」曖昧氣氛瞬間增溫，王一博的眼神如注入電波般，凝視著女方，並向前往她再靠近一步，沒想到趙麗穎害羞地往後退，卻不慎被簾子絆住跌倒，只見王一博將她摟在懷裡，護住她並讓她摔倒在自己胸懷上，這場超過3秒以上的「簾子摔」，超甜畫面網友卻不滿足，直呼：「這對臭情侶，怎麼沒有親？不符合套路呀！」

提到有無可能與劇中角色成為好友，王一博笑說：「應該可以，但也可能不會，因為該角話太多了！」詮釋角色的過程中，也意外激發了自己話癆的一面，「我只不過對於陌生人話比較少，如果熟起來的話我也算是一個話癆，會比較開朗，放得開。」

而他平常酷愛極限運動，問對拍打戲有無幫助？他說：「當然沒有，肯定不一樣，但我身體的協調性還好，因此在拍打戲或是吊鋼絲就不算是高難度動作」。這次他有一場吊鋼絲挑戰360度旋轉戲，「縱向轉同時，同時自己也要自轉，角度有時難以把握好」。對於2021年，王一博透露希望能拍到好的作品，遇到好的角色，想要越來越好。

趙麗穎（左）與王一博在「有翡」劇中CP感爆棚。（圖：WeTV海外站提供）
趙麗穎（左）與王一博在「有翡」劇中CP感爆棚。（圖：WeTV海外站提供）
趙麗穎(右)在「有翡」戲中，一場「簾子摔」倒在王一博胸口超過3秒以上好曖昧。（圖...
趙麗穎(右)在「有翡」戲中，一場「簾子摔」倒在王一博胸口超過3秒以上好曖昧。（圖：WeTV海外站提供）

趙麗穎

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