小沈陽遭三星全滅 自曝「不再演小品」

小沈陽在「我就是演員」中被淘汰。（視頻截圖）

「我就是演員」節目中，小沈陽表示自己不再演小品了：「因為自己研究不出來好的包袱，沒有特別好的事，不新鮮了。小品現在都是喜頭悲尾，自己不喜歡。而自己希望可以從頭到尾的把觀眾逗笑。」

網易娛樂報導，在第三季的「我就是演員」中，小沈陽是該季所有表演嘉賓當中期待值最高的。可令人意外的是，他的表演竟然遭評委三星 全滅。

雖然整個表演過程中，小沈陽的一些表演小細節存在缺陷，但因為沒有一味模仿原作，有可圈可點之處，鋒頭完完全全蓋過了合作女演員海鈴。雖然他自己不是很滿意，章子怡仍然在給過建議後一臉甜笑地誇獎，「我相信你一定會脫胎換骨的」。

據報導，向來耿直、毫不留情的郝蕾，對海鈴十分嚴厲，「要不是為了看小沈陽，我可能2分鐘就給你滅燈了」，但一轉頭評價小沈陽，卻罕見流露溫情：「我覺得你已經很成功了，因為你的喜劇標籤太明顯了，然後觀眾沒有笑，我們所有人都沒笑，我就覺得已經可以了。」

在「我就是演員3」舞台上，回憶起當年一手好牌打得稀爛的自己，小沈陽陷入了無盡的懊悔中。

報導稱，小沈陽一直對非喜劇的表演一直不夠自信：「之前幾季吳彤導演 跟我微信 的時候，他就勸我來。我說句心裡話，不敢來，真的。因為我這兩把刷子，我太清楚我怎麼回事了，就是靠二人轉舞台那些經驗。」