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港星黃心穎翻身無望？傳賣房退出娛樂圈

娛樂新聞組╱綜合報導
「安心事件」重創事業，傳黃心穎賣房離港，準備在國外定居。(取材自Instagram)
「安心事件」重創事業，傳黃心穎賣房離港，準備在國外定居。(取材自Instagram)

有港媒爆料，因與許志安出軌事件影響至今，TVB女星黃心穎疑要離港，準備在海外定居。

新浪娛樂報導，港星許志安2019年4月爆出在計程車上激吻黃心穎，出軌新聞重創兩人演藝事業，黃心穎被冠上「世界級姣精（騷貨、狐狸精）」封號，基本就處於被雪藏狀態，之前她參演的「法證先鋒4」也刪掉了她的所有鏡頭，人生從此跌落谷底。

香港經濟日報報導，雖然「安心事件」已過了1年8個月，可是大眾仍未原諒黃心穎。早前有指黃心穎遭TVB解約，不過最近卻有媒體報導，TVB未肯與黃心穎解約，而且合約還有八年才結束。

在「安心事件」爆出後，黃心穎一度遠走美國「潛水」，後來返港以為時間可以沖淡一切，但她至今仍未獲公眾原諒，因此復出無望。

近日有港媒爆料，黃心穎疑已決定永遠離開香港，就算新型冠狀病毒病肆虐全球，她仍打算農曆年後遠赴海外定居，自己四年前購買的房產交給姐姐黃心美打理，這棟房子購買時價值約800萬港幣。

至於演藝事業，有傳黃心穎曾主動向TVB求解約，但TVB一直未有明確答覆。原本有一些想搭著話題找黃心穎的工作，然而因她被TVB合約綁死，新工作也因此落空。零工作的黃心穎知道在TVB翻身無望，因此吃了秤砣鐵了心要全面隱退。

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