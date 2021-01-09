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Baby喊黃曉明為「黃先生」 被爆料是為「留後路」

娛樂新聞組╱綜合報導
秦嵐曾與黃曉明有過一段情。(取材自微博)
秦嵐曾與黃曉明有過一段情。(取材自微博)

女星Angelababy和黃曉明結婚四年，婚變說傳得甚囂塵上，尤其她在「小三」澄清文中冷淡稱呼老公為「黃先生」，讓兩人離婚傳言再次瘋傳。爆料兩人早已離婚的香港資深記者「香港朱皮」發文說，Baby此舉是為了留後路，免得後來被人發現離婚，「就是赤裸裸的欺騙」。

本報系聯合報報導，資深娛樂記者「香港朱皮」提到兩人近期的發文，提到Baby雖然大幅度澄清小三傳聞，但只願意叫黃曉明「黃先生」的原因，直說：「現在楊穎叫黃曉明做黃先生，就是要留後路，不然離了婚還叫老公，就是赤裸裸的欺騙，會被外面攻擊，分分鐘要退出娛樂圈」。

「香港朱皮」表示，黃曉明也頂多提到「家人」，不願稱Baby為老婆，但過沒幾天後，兩人的小孩「小海綿」就要過4歲生日，「朱皮」也預測「黃曉明跟Baby又會世紀合體，齊齊為兒子慶祝生日，讓外面以為兩人還沒離婚，又可以熱鬧一段日子，但我敢打賭，兩人還是不敢叫對方老公老婆」。

另據中時新聞網報導，Baby最近出席活動一身黑化的裝扮，被指撞臉黃曉明舊愛秦嵐。

不少網友發現，Baby整個人看起來狀態糟糕，不僅笑容勉強，神態憔悴，甚至還撞臉黃曉明前女友秦嵐，「這個造型…第一眼看成了秦嵐」、「你不說名字，我完全認不出來」、「不像她了」、「是家事所累嗎」。

Angelababy在「小三」澄清文中冷淡稱呼老公為「黃先生」，現身活動又被指撞...
Angelababy在「小三」澄清文中冷淡稱呼老公為「黃先生」，現身活動又被指撞臉秦嵐。(取材自微博)

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