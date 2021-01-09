張柏芝13歲兒 酷酷臉神複製謝霆鋒

眼尖網友發現，張柏芝13歲的大兒子Lucas神似謝霆鋒。(取材自Instagram)

香港女星張柏芝 和謝霆鋒 離婚後，獨自扶養三子；最近有眼尖網友發現，大兒子Lucas的高冷酷臉根本神複製謝霆鋒！

搜狐娛樂報導，正在參加「乘風破浪的姐姐2」的張柏芝可能是想兒子了，於是曬出了三段親子歡樂視頻。她帶著三個兒子去遊樂場玩，次子Quintus性格開朗，最喜歡的項目是吊床，底下是黃白海洋球，他在其中徜徉翻滾很是開心。

另一段視頻則同樣是海洋球，13歲的大兒子Lucas享受衝刺感，從很高的滑梯上滑下，張柏芝則懷抱兩歲大的小兒子Macus；滑到底後，Lucas甩了甩頭髮，一臉高冷，不用刻意擺出特別的姿勢，就有父親謝霆鋒的韻味。

中時新聞網報導，張柏芝經常在社群網站 曬兒子，Lucas就被說過很多次有爸爸的影子，粉絲驚嘆「越來越像謝霆鋒」、「基因不騙人啊，孩子不能偷生」、「以後不得了」。

報導指出，張柏芝和謝霆鋒離婚後，謝霆鋒和王菲復合愛得高調，張柏芝的感情生活相對也受到關注，但她工作外的時間多把心思放在小孩身上，在外人看來她就是個母愛爆發的單親媽媽。

去年聖誕節期間，張柏芝被拍到憔悴買禮物的身影，讓粉絲不禁心生憐惜，希望她也能找到好歸宿。