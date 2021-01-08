談莉娜撞衫肖戰 公司認是高仿衫

談莉娜這套紅黑西裝被踢爆是高仿假貨。(取材自微博)

以「快樂女聲」選秀節目出道的女星談莉娜，日前穿著一套紅黑西裝出席活動，沒想到竟與撞衫肖戰，接著還遭到品牌方指出「是假貨」，引發譁然。隨後談莉娜的經紀公司出面，指衣服是一位造型師主動送來的，暗示可能遭人設計，再度掀起熱議。

ETtoday報導，經紀公司指一名自稱「王六六」的造型師，2020年12月初主動接觸談莉娜工作團隊，表明可以提供藝人活動服裝，態度積極友好。12月25日，王六六得知談莉娜元旦要出席活動，主動發來幾張服裝照片，並力推那套紅黑西裝，活動結束後更不斷催促藝人PO出穿搭照。

另據新浪娛樂報導，在談莉娜PO出穿搭照後，微博 就開始出現「談莉娜穿的衣服是假貨」等話題，經紀公司質疑這是「有組織的」行為，憤怒之下聯繫造型師王六六，卻一直聯絡不上，直到後來發現被對方刪除好友、加入黑名單。

經紀公司表示，「作為藝人經紀公司，我們強烈抵制高仿假貨支持正版」，並意有所說：「我們不想去懷疑揣測造型師的用心，作為受害者，僅此希望圈內朋友能以此為戒。」同時對藝人因此受到傷害深表歉意。

不過，許多網友多質疑經紀公司為何如此輕易相信來歷不明的造型師，「藝人借服裝這麼不嚴謹嗎？」、「藝人和造型師之間難道沒有合同」、「工作人員不會去核實這個衣服的真偽嗎？那談莉娜工作人員錢可真好掙」。