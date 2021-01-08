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不讓爸失望？黃子韜繼承200億 狂炫名表跑車私人飛機…

娛樂新聞組╱綜合報導
黃子韜曬私人飛機。(取材自微博)
黃子韜曬私人飛機。(取材自微博)

男星黃子韜2015年自南韓男團EXO退團後，一直有富爸爸黃忠東大力支持，黃忠東不但放下本業創立「龍韜娛樂」，全力支持兒子的演藝事業，更親力親為打理一切事務；去年黃忠東過世，留下逾200億人民幣家產，當時黃子韜誓言不會辜負爸爸的期望，不過近期他卻頻頻炫富惹爭議。

黃子韜曬名牌包。(取材自Instagram)
黃子韜曬名牌包。(取材自Instagram)

中國時報報導，繼承200億人民幣家產後，黃子韜不時在社群平台曬百萬名表、跑車、名牌包等等，更和工作人員搭私人飛機到處飛，和粉絲分享超奢華的飛機內裝，炫富行為引起不少爭議。有網友計算，私人飛機光是停泊、保養等費用，1年就要花費1700萬人民幣，相當可觀。

黃子韜家裡滿是限量版收藏。(取材自微博)
黃子韜家裡滿是限量版收藏。(取材自微博)

香港01報導，忠東剛過世時，黃子韜曾放話會擔起「龍韜娛樂」責任，不會讓爸爸失望，「我會過得越來越好，讓羨慕我的繼續羨慕，嫉妒的繼續嫉妒」，然而他如今卻不斷炫富，不免引來網友撻伐。

黃子韜有無數名表收藏。(取材自Instagram)
黃子韜有無數名表收藏。(取材自Instagram)

報導指出，黃忠東曾登上山東青島財富榜第7位，名下擁4、5套房產，12間公司，他在離世後，兒子黃子韜繼承了所有遺產，同時也開始瘋狂炫富；作風高調的黃子韜大方公開自己的複式豪宅，處處擺放著着價值不菲的名畫及限量版模型，甚至將過百萬名表稱為「小玩具」，富豪生活令人咋舌！

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