壓了2年 3度改名 章子怡首部電視劇「上陽賦」亮相

章子怡主演的第一部電視劇「上陽賦」在優酷播出。(取材自微博)

章子怡連續發了兩條微博 為自己主演的首部電視劇「上陽賦」做宣傳，同時該片曝光了一分鐘的預告片，片中章子怡扮演的上陽郡主王儇初露真容，更換多次服裝引發網友熱議。有網友表示，章子怡出場時氣場強大；也有網友表示看預告造型像馮小剛的電影 「夜宴」。

作為章子怡主演的首部電視劇，「上陽賦」自然引來眾多關注。章子怡早年憑藉出演張藝謀的電影「我的父親母親」走紅，當時就有許多電視劇向她拋去橄欖枝，而張藝謀給她的建議是永遠不要拍電視劇，因為會毀演技。

時隔多年，章子怡為什麼答應演電視劇？業內人士分析，首先「上陽賦」是一個IP，關注度高；其次，該劇的主創陣容也很強大。

其實該劇早於2018年11月底就殺青，期間經歷三次改名，從「帝凰業」到「上陽賦」終於即將播出，難怪章子怡發微博感慨：「終於等到了！」

「上陽賦」官方發布預告後，不僅章子怡轉發，汪峰也轉發評論道：「老婆為第一部電視劇付出了很多，肩部手臂的傷到現在還沒徹底痊癒，將近十個月的拍攝需要巨大的承受力和熱愛才能堅持下來。即使到今天，對於電影她仍懷著赤子之心；對於表演始終虔誠仰視！預祝『上陽賦』熱播！」