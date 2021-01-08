我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

壓了2年 3度改名 章子怡首部電視劇「上陽賦」亮相

記者楊起鳳╱綜合報導
章子怡主演的第一部電視劇「上陽賦」在優酷播出。(取材自微博)
章子怡主演的第一部電視劇「上陽賦」在優酷播出。(取材自微博)

章子怡連續發了兩條微博為自己主演的首部電視劇「上陽賦」做宣傳，同時該片曝光了一分鐘的預告片，片中章子怡扮演的上陽郡主王儇初露真容，更換多次服裝引發網友熱議。有網友表示，章子怡出場時氣場強大；也有網友表示看預告造型像馮小剛的電影「夜宴」。

作為章子怡主演的首部電視劇，「上陽賦」自然引來眾多關注。章子怡早年憑藉出演張藝謀的電影「我的父親母親」走紅，當時就有許多電視劇向她拋去橄欖枝，而張藝謀給她的建議是永遠不要拍電視劇，因為會毀演技。

時隔多年，章子怡為什麼答應演電視劇？業內人士分析，首先「上陽賦」是一個IP，關注度高；其次，該劇的主創陣容也很強大。

其實該劇早於2018年11月底就殺青，期間經歷三次改名，從「帝凰業」到「上陽賦」終於即將播出，難怪章子怡發微博感慨：「終於等到了！」

「上陽賦」官方發布預告後，不僅章子怡轉發，汪峰也轉發評論道：「老婆為第一部電視劇付出了很多，肩部手臂的傷到現在還沒徹底痊癒，將近十個月的拍攝需要巨大的承受力和熱愛才能堅持下來。即使到今天，對於電影她仍懷著赤子之心；對於表演始終虔誠仰視！預祝『上陽賦』熱播！」

電影 微博

上一則

巨石強森謝恩人當年收留 送新車承諾照顧一生

下一則

不讓爸失望？黃子韜繼承200億 狂炫名表跑車私人飛機…

延伸閱讀

粉絲提醒「阿姨」專業 章子怡踢群拉黑

粉絲提醒「阿姨」專業 章子怡踢群拉黑
章子怡罕見爆氣 演員演不到3分鐘被請下台

章子怡罕見爆氣 演員演不到3分鐘被請下台
章子怡慶兒子周歲曬5口照 不忘每個孩子都誇

章子怡慶兒子周歲曬5口照 不忘每個孩子都誇
陳德容「演員3」嗆于正 都為了瓊瑤?

陳德容「演員3」嗆于正 都為了瓊瑤?

熱門新聞

圖為玄彬與孫藝真真的戀愛了。（圖：NETFLIX提供）

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

2021-01-01 02:30
妲雅羅勃茲在「森林之后」造型清涼性感，票房卻不如預期。取材自IMDb

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

2021-01-04 20:00
30年前林青霞也曾拍下祝賀新年快樂的丰采。圖／報系資料照片

林青霞賀年圖片超有玄機 背後有何深意？

2021-01-03 18:28
成龍腰傷復發，走路得扶著身旁的人。圖/摘自微博

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

2021-01-03 10:28
珍妮佛洛佩茲釋放性感熱力。(路透)

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

2021-01-01 10:04
宋仲基(中)在最新科幻電影「勝利號」中演窮到快活不下去的飛行員，不僅有喜劇演出，也挑戰各種高難度的動作戲。圖／Netflix提供

離婚宋慧喬後 宋仲基驚爆「窮到快活不下去」

2021-01-06 14:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭