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粉絲提醒「阿姨」專業 章子怡踢群拉黑

娛樂新聞組／綜合報導
有粉絲喊章子怡阿姨，結果被拉黑。（取材自微博）
有粉絲喊章子怡阿姨，結果被拉黑。（取材自微博）

中國女星章子怡近年在綜藝節目相當活躍，但似乎有粉絲不滿她影視作品太少，在群聊中問章子怡「阿姨你還記得你的專業是幹麼的嗎？」不料該粉絲隨後被章子怡移除群聊並拉黑，引起網友熱議。

網易娛樂報導，有網友日前曬出自己被章子怡踢出群聊並拉黑的截圖。該粉絲後來發文回應稱，「難免言語不嚴謹，被退也認了，以後多些默默關注吧。愛和不愛都是每個人的選擇，我選擇一直愛，還是期待章子怡的新作品。 」

不過，有知情人士表示，網友被章子怡「拉黑」，其實並不是一句「阿姨」那麼簡單，背後涉及的真正原因，可能是粉絲不滿章子怡花太多精力在綜藝節目上，影視作品少之又少。

章子怡近期風波不斷，除了在綜藝節目「我就是演員」中狠批金莎、金子涵的演技而挨批，自己演技也被網友吐槽「尷尬」。

章子怡日前參加綜藝「快樂大本營」，其中一個遊戲環節要求嘉賓按照主持人提供的語境做出相應的表演，章子怡即興表演上陽郡主的少女時期，為了演繹出少女時期的嬌憨與古靈精怪，章子怡更是做出嘟嘴賣萌的種種表情。

不過不少網友看後吐槽，表示章子怡的神態表情與人物不符，年齡也不再適合演少女了。更有網友戲稱：「我以為她要吐，又咽了回去。」

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