Baby不忍了！怒駁當小三 黃曉明護妻：衝我來

Baby發文否認當年是小三。（取材自微博）

黃曉明錄製綜藝節目「乘風破浪的姐姐2」，爆出與昔日女友李菲兒同框，Angelababy當年疑介入二人感情的傳聞也再被翻出。Angelababy首次發文駁斥，稱「不太想再幫別人扛著這口鍋了」；黃曉明也發文澄清並寫道：「有什麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」，顯然相當氣憤。

黃曉明與李菲兒合作「鹿鼎記」擦出愛火，交往三年分手後，黃曉明立刻公開認愛Baby，李菲兒傳出當時強調是Baby要求黃曉明做選擇，她才順利上位，李菲兒也因此退出，如今傳言再起，讓黃曉明、Baby都大動作否認，黃曉明還罕見暴怒直言「我的家人永遠是我的底線」。

Angelababy發文稱，當初認識黃曉明時他告訴自己是單身，10年來不對傳聞解釋是覺得沒必要，「要說也應是黃先生來向大家澄清」，而今天選擇站出來是因為「不太想再幫別人扛著這口鍋了。」

黃曉明對此回應：「Baby不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有，大家不要被有心網友利用而傷害到我的家人！」

然則李菲兒卻全程未回應，也沒發文，引來網友砲轟，「一般人明知道節目有前男友，被邀請也會拒絕避嫌，妳去就是為了想紅」、「被誤會還不出來澄清是默認了嗎」，但也有網友力挺，「妳没有對不起任何人，做好自己就好」、「你可不可以不要這麼善良，狠一點嗆回去」、「人家啥也没說，躺槍的人也能罵她炒作」。