張晨光「破產跳樓」粉絲揪心 他笑：不跳上不了熱搜

張晨光在劇中演出跳樓情節，劇情播出後火速登上社群平台熱搜。（取材自微博）

由劉詩詩、倪妮、董子健、楊祐寧、陳道明主演的電視劇「流金歲月」，上線兩週流量已破百萬，該劇改編自亦舒的同名小說，劇情描述兩個家庭背景迥異的女孩，在面對各自人生中逃不開的命運時，互相扶持、陪伴的故事。劇中演父親的張晨光一場跳樓戲登上熱搜。

「流金歲月」劇情寫實動人，劇中張晨光飾演的蔣父因炒股破產，雖有財團老闆葉謹言(陳道明飾演)和朱鎖鎖的幫助，但仍選擇走上絕路，以跳樓了結一切，更讓高齡母親親眼目睹心碎場面，這一場母子倆的對戲不只是讓觀眾看了揪心，拍攝現場更是充滿濃濃的悲傷情緒，不僅讓導演 及現場工作人員都看哭，在導演喊卡後，張晨光和飾演蔣奶奶的吳彦姝也因無法抽離情緒，頻頻拭淚。

該段劇情播出後引起觀眾熱議，火速登上社群 平台熱搜，張晨光本人也在社群平台發文告別角色，更親自回覆網友留言，對於網友不解與不捨蔣父跳樓的決定，張晨光先是幽默回覆「不跳上不了熱搜」，隨後也以角色分析，認為在蔣爸的思維裡「知恥近乎勇」，跳樓的決定是一種「勇敢的表現」，親解了網友的問題也為角色畫下完美句點。

劇中章安仁對於蔣家落難，不僅三番兩次拒絕伸出援手，還因怕遭連累而與蔣南孫大吵，超渣人設被大批網友唾棄，這也是楊玏繼「三十而已」中陳嶼一角後再度出演渣男，讓網友戲稱他為「渣男專業戶」，就連楊玏本人都忍不住在社群平台發文表示：「新年願望，不再演渣男，要不我自己都要窒息」，讓網友紛紛笑說「再演下去恐怕真的會討不到老婆了」。

在最新的劇情中，蔣南孫終於看透章安仁，在小姨(袁泉飾演)的鼓勵下，飛往義大利 散心，也在異國和楊祐寧飾演的王永正再度重逢，兩人的感情線備受網友期待。