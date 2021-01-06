余文樂1年多沒見家人：這兩年最不如意

余文樂透露已一年多沒見過家人了。（取材自臉書）

香港 男星余文樂年紀輕輕就出道，日前以長文抒發心聲，自曝「這兩年是我人生中最不如意，最困難的兩年」，並透露已經一年多沒見過家人了。他表示自己18歲就開始工作，這麼多年來都沒怎麼好好休息過，因為他知道工作的重要性，所以只要有工作機會他都會好好把握，往前衝，不過他也坦言這兩年成了他最不如意、最困難的兩年。

香港01報導，39歲的余文樂上月在社交平台宣布再做爸爸，太太王棠云生下女兒成功湊成一個「好」字。育有一對子女的余文樂看似幸福美滿，不過他突然在IG有感而發，分享家庭照並指這是他人生中最不如意的兩年。

據報導，他寫著：「當年從18歲就開始工作，這麼多年來都沒怎麼休息過，因為我知道有工作是福氣，要好好把握，好好往前衝，而這兩年是我人生中最不如意，最困難的兩年，也沒有見過我家人一年多了。幸好有你們兩個在，而且現在還多了一個小妹妹。為了你們，為了家人，為了我所有的同事，我會繼續努力。2021年我會好好加油。」自疫情 爆發以來，余文樂一直留在台灣 ，期間從未有回港探望家人，難怪會觸起思鄉之情，網民隨即留言為他打氣。