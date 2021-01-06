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爸紐約來電慰問 吳綺莉：37年沒見

娛樂新聞組／綜合報導
吳綺莉突然收到30多年沒見面的父親來電慰問。（取材自微博）
吳綺莉突然收到30多年沒見面的父親來電慰問。（取材自微博）

香港單親媽媽吳綺莉本有愛女吳卓林相伴，但自從卓林與愛人Andi浪跡天涯，吳綺莉近年都只一個人生活。不過踏入2021年元旦，她突然收到已30多年沒見面的父親從紐約來電慰問。她於社交平台分享了小時候跟父親的合照，並留言：「2021年的1月1日香港的晚上，爸爸竟然打電話給我，我父親是一個打工仔，但我好感恩，37年沒見了，最後一次見面也只是在馬路上遇到，媽媽帶走我的時候我還是手抱孩兒。」

文匯報報導，吳綺莉感恩父親仍記掛自己，但老父告訴她作出了買好墓地的安排，卻又令她十分感觸：「拿起電話他叫我要小心身體，我跟他說你女兒快50啦，我還好你放心，他跟我說他的墓地也買好了，這是什麼父女的對話，2021感謝天父，感恩每一天。」

吳綺莉朋友紛紛留言安慰，其中有留言：「年紀大了，想念親情，他掛念你了。」她也回覆：「是媽媽把我帶走，他找我們找了10年，他才去了美國。」

另據搜狐報導，吳綺莉10歲那一年，在街上偶遇過父親，但只是匆匆見了一面，然後她再也沒有見過父親。但她從來沒忘記過父親，2011年曾在微博上發了兩條尋父啟事。直到2015年，吳綺莉的母親過世，才有朋友告訴她，父親的情況。原來當年父親和母親離婚後，父親就去了紐約生活，並再婚了。

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