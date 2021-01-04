搭王一博合唱「龍的傳人」 王力宏嘆：我出道他還沒出生

王力宏（後）與王一博在湖南衛視的表演是當晚收視率最高時段。（取材自微博）

王力宏出道26年，一直保有天王地位，而日前他在湖南衛視跨年晚會與23歲的新生代男星王一博合唱「龍的傳人」，讓粉絲感嘆兩個世代的巨星同台，魅力四射。王力宏事後也誇讚王一博，「這孩子不得了！」讓王一博興奮回復，「太開心了…現在我激動的不知道說什麼好…」。

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王力宏在跨年晚會一連表演3首歌曲，先以「火力全開」炒嗨全場，再自彈自唱「Kiss Goodbye」，與全場大和唱。接著重頭戲是與王一博合唱「龍的傳人」，兩人快嘴Rap互拚，將氣氛炒到最高點，表演也成為本次晚會收視率最高點。

另據網易娛樂報導，表演結束後，王力宏再Instagram曬出與王一博的合作影片，並說「這孩子不得了」；而談起與王一博的合作，王力宏笑說對方見面就說：「我是聽您的歌長大的。」當他知道王一博才23歲，不禁感嘆：「我出道的時候，他還沒出生呢。」

王力宏的影片引來周杰倫 、陳建州等明星按讚。而王一博看到大前輩發文，連忙留言說榮幸的是自己，激動回覆：「力宏老師好！非常榮幸在跨年的舞台上唱龍的傳人，太開心了…現在我激動的我不知道說什麼好…」之後王力宏搞笑回：「什麼都不用說，你的粉絲全說完了（我的信箱已爆）」。網友們看到兩人互動，紛紛表示期待兩人再合作。