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文章隨地小便被拍 友人幫把風

娛樂新聞組／綜合報導
文章被爆在地下車庫隨地小便。（取材自微博）
文章被爆在地下車庫隨地小便。（取材自微博）

男星文章和馬伊琍離婚後，事業不如以往，連形象也邋遢許多。近日他前往三亞度假，被拍到在酒店的停車場隨地小便，同行有人則為他把風。消息被曝光後，網友紛紛斥責他此舉沒有公德心。

新浪娛樂報導，文章日前被拍到到三亞度假，他先是從機場的VIP通道出來，與前來接機的友人擁抱會晤，隨後回到酒店。晚上10時，文章又出現在酒店的地下停車場。文章與友人站在牆角邊，先轉頭環顧四周，而後解開褲子隨地小便；與他同行的男性友人則站在前面，替他望風。

過程中，文章的朋友還兩次舉起手來，示意攝像頭的位置。小便結束後，文章就匆匆上車，與朋友一起離開。

另據網易娛樂報導，此前，馬伊利獨自帶著女兒遊三亞，有網友認為文章不久後就飛往三亞，或許是想趁著元旦假期和女兒度過親子時光。據悉，文章和馬伊琍於2019年離婚，在此之後兩人就很少一起出現在公共場合。但文章卻經常和女兒公開出現，看得出父女關係不錯。

但在家庭之外，文章的事業並不順暢。此前，文章在電視劇「裝台」中客串演出，網路上還流傳劇照；可當電視劇正式播出之後，卻完全沒有文章的戲分。

此外，文章這幾年的公眾形象也直線下降。2016年，文章因為在北京的某火鍋店禁菸區吸菸，引發批評。事後，文章在社交平台上發文：「接受批評，嚴於律己」。然而如今又在公共場所出現不文明的舉動。

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