90後女星被爆拍戲為難劇組 導演重話：這演員不用

李夢被爆料曾在拍攝「隱秘的角落」時，要求道具師深夜找一個一模一樣的蘋果。（取材自微博）

曾因是首位踏上國際紅毯的90後中國女演員而備受關注的李夢，被爆料在拍攝「隱秘的角落」時，要求道具師深夜找一個「一模一樣」蘋果 ，導致全劇組停工；不只觀眾瞠目結舌，演員郝蕾也表示「認真並不是這樣」，導演 張紀中更直言自己是不會用這樣的演員。

網易娛樂報導，據悉，在節目中，李孟被爆料在拍攝一段「神經質」的表演時，導演張頌文覺得很滿意，希望再換個角度拍，但李夢堅持要一個一模一樣的蘋果削，害得道具師傅半夜跑遍整個湛江，最後還是沒找到，還被導演罵了一頓。

張頌文的爆料是想表達李夢在拍戲過程中很較真，但旁邊的導師們馬上給出疑惑的表情。章子怡則是直接無語。耿直的郝蕾則直接表示：「世界上沒有兩個一樣的蘋果，演員的認真絕對不是和蘋果較勁」。張紀中更加直接：「這樣的演員我是不會用的。」

此前，李成儒在現場犀利追問李夢，當年為什麼會被「白鹿原」劇組換掉。李夢表示：「我覺得我是一個性格有缺陷的人，已經十年了，我覺得那個答案已經不重要了。我還是很感謝『白鹿原』，我這一生都不會再演『白鹿原』了。 」

據悉，李夢曾被陳忠實欽點拍攝電影 版「白鹿原」白靈一角，但兩個月後卻被換掉，換成了孫銥。事後，有網友扒出李夢過往在劇組的一些「操作」，讓網友感嘆：原來「白鹿原」被換角不是首例，還有姜文電影戲分被刪，女一變女配等等。

據悉，李夢在2013年，因出演賈樟柯導演的劇情片「天注定」獲好評，並憑藉此片隨劇組參加第66屆坎城國際電影節，成為首位踏上國際紅毯的90後中國女演員。她此外還參演作品：「搖滾英雄」、「解救吾先生」 、「致青春·原來你還在這裡」、「萬物生長」、「夏天十九歲的肖像中」、「少年巴比倫」等。

2018年，李夢憑藉賈樟柯監製電影「海上浮城」獲得第34屆聖丹斯電影節「集體表演獎」，是唯一入圍且獲獎的中國影片。