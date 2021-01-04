我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

90後女星被爆拍戲為難劇組 導演重話：這演員不用

娛樂新聞組／綜合報導
李夢被爆料曾在拍攝「隱秘的角落」時，要求道具師深夜找一個一模一樣的蘋果。（取材自微博）
李夢被爆料曾在拍攝「隱秘的角落」時，要求道具師深夜找一個一模一樣的蘋果。（取材自微博）

曾因是首位踏上國際紅毯的90後中國女演員而備受關注的李夢，被爆料在拍攝「隱秘的角落」時，要求道具師深夜找一個「一模一樣」蘋果，導致全劇組停工；不只觀眾瞠目結舌，演員郝蕾也表示「認真並不是這樣」，導演張紀中更直言自己是不會用這樣的演員。

網易娛樂報導，據悉，在節目中，李孟被爆料在拍攝一段「神經質」的表演時，導演張頌文覺得很滿意，希望再換個角度拍，但李夢堅持要一個一模一樣的蘋果削，害得道具師傅半夜跑遍整個湛江，最後還是沒找到，還被導演罵了一頓。

張頌文的爆料是想表達李夢在拍戲過程中很較真，但旁邊的導師們馬上給出疑惑的表情。章子怡則是直接無語。耿直的郝蕾則直接表示：「世界上沒有兩個一樣的蘋果，演員的認真絕對不是和蘋果較勁」。張紀中更加直接：「這樣的演員我是不會用的。」

此前，李成儒在現場犀利追問李夢，當年為什麼會被「白鹿原」劇組換掉。李夢表示：「我覺得我是一個性格有缺陷的人，已經十年了，我覺得那個答案已經不重要了。我還是很感謝『白鹿原』，我這一生都不會再演『白鹿原』了。 」

據悉，李夢曾被陳忠實欽點拍攝電影版「白鹿原」白靈一角，但兩個月後卻被換掉，換成了孫銥。事後，有網友扒出李夢過往在劇組的一些「操作」，讓網友感嘆：原來「白鹿原」被換角不是首例，還有姜文電影戲分被刪，女一變女配等等。

據悉，李夢在2013年，因出演賈樟柯導演的劇情片「天注定」獲好評，並憑藉此片隨劇組參加第66屆坎城國際電影節，成為首位踏上國際紅毯的90後中國女演員。她此外還參演作品：「搖滾英雄」、「解救吾先生」 、「致青春·原來你還在這裡」、「萬物生長」、「夏天十九歲的肖像中」、「少年巴比倫」等。

2018年，李夢憑藉賈樟柯監製電影「海上浮城」獲得第34屆聖丹斯電影節「集體表演獎」，是唯一入圍且獲獎的中國影片。

編輯推薦

電影 導演 蘋果

上一則

法國人最喜歡的女性名人 蘇菲瑪索2連霸

延伸閱讀

英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被「蝙蝠俠」導演逼瘋

英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被「蝙蝠俠」導演逼瘋
英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被導演逼瘋

英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被導演逼瘋
女星不到50公斤被嫌胖 拍「吃戲」拚命吃 導演也攔不住

女星不到50公斤被嫌胖 拍「吃戲」拚命吃 導演也攔不住
3座金馬獎導演許鞍華 生活糊塗少女心

3座金馬獎導演許鞍華 生活糊塗少女心

熱門新聞

圖為玄彬與孫藝真真的戀愛了。（圖：NETFLIX提供）

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

2021-01-01 02:30
何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

2020-12-26 02:30
珍妮佛洛佩茲釋放性感熱力。(路透)

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

2021-01-01 10:04
成龍腰傷復發，走路得扶著身旁的人。圖/摘自微博

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

2021-01-03 10:28
30年前林青霞也曾拍下祝賀新年快樂的丰采。圖／報系資料照片

林青霞賀年圖片超有玄機 背後有何深意？

2021-01-03 18:28
梁靜茹（左）請到相識近20年的陳綺貞擔任嘉賓。超級圓頂提供

和陳綺貞愛上同一男 梁靜茹認了：最心酸是想得得不到

2020-12-27 15:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長