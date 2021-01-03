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章子怡罕見爆氣 演員演不到3分鐘被請下台

娛樂新聞組／綜合報導
章子怡罕見在鏡頭前失控。（取材自微博）
章子怡罕見在鏡頭前失控。（取材自微博）

中國女星章子怡近期在綜藝節目「我就是演員」擔任導師，但在最新一集節目中罕見失控，最後台上演員演不到三分鐘就被請下台，引起大批網友熱議。

綜合ETtoday、新浪報導，「我就是演員」第三季在12月中開播，最新一集的節目中由金莎與金子涵重新演繹熱播劇「三十而已」，由前者飾演顧佳，後者詮釋林有有，一起演出一場談判戲碼，但兩人才演到一半，評審就頻頻皺眉嘆氣，更直呼「就像在念台詞一樣」，直接被亮了三顆NG燈。

於是在金莎與金子涵還在念台詞的當下，就被工作人員喊卡，並被要求直接下台。突如其來的情況讓在場所有人震驚，紛紛討論「應該是有史以來最短的一場」等。

據報導，對此，身為評審的章子怡忍不住提出疑問：「為什麼都要當演員？」現場談到非良性的跨界現象拉低整個表演行業的水準，章子怡說：「我不知道你們會不會心很慌，演這個戲你心裡有底嗎？…難道演員是一個最低級的職業嗎？所有人都要到這裡分一杯羹。」面對選手沒有感情的演技，讓她沒忍住脾氣，罕見在鏡頭前失控。

此後，她表示自己情緒太激動了，感到不好意思，稱沒有針對任何一個演員的意思，但是對演員的行業的浮躁現狀有些擔憂，「做演員確實不難，但想演好戲，是真的非常難。」

報導說，節目播出後引起許多網友討論，不少人贊同章子怡的想法，但也有不少粉絲對「中斷表演」的賽制頗有微詞，認為不太禮貌。

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