周揚青分手「小豬」 自爆為情傷奔湖

周揚青毀滅性分手中浴火重生，創造事業巔峰。(取材自Instagram)

羅志祥 （小豬）去年3月被前女友周揚青 毀滅性分手，導致形象重創、演藝事業停擺，反觀周揚青事業蒸蒸日上，直播、接拍雜誌、接綜藝節目等，更將創自己的美妝品牌，而2021年的第一天，她感性於微博 吐露過去一年的心路歷程，談到2020年前人生順遂、人人稱羨，但2020年一開始，除了經歷親人重病的絕望與痛苦「緊接著又結束了曾經以為一輩子都不會放手的愛情，那段時間，是我最灰暗的一段日子」。

周揚青談到甫分手時，覺得自己彷彿沒了親情、也沒了愛情，「有那麼幾刻，是真的很消極和絕望，也曾一個人跑到湖邊大哭，問老天爺為什麼要這樣對我，讓我一下子失去那麼多」；她將過往談戀愛的時間用來衝刺事業，成績不斐，「我會稱2020為我的事業年」，儘管跌倒、被人誤解與嘲諷，「我都要證明給自己看，我就是很優秀！」

不忘以自己經驗勉勵粉絲，「2020年最初的那段時間，我的生活好像糟糕到不能再糟糕，可是2020年末，我卻用自己的努力，慢慢把它變好了！」只要把能改變的事做到更好，那挫折也變得不那麼重要。字字珠璣讓粉絲讚金句連發，留言盛讚「三觀好正」。