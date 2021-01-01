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張韶涵唱跨年大走音 網酸「車禍現場」

娛樂新聞組╱綜合報導
張韶涵跨年登上浙江衛視，演唱歌曲時大走音，網友批是「車禍現場」，引起熱議。(取材自微博)
張韶涵跨年登上浙江衛視，演唱歌曲時大走音，網友批是「車禍現場」，引起熱議。(取材自微博)

歌手張韶涵近年演藝重心放在大陸，跨年登上浙江衛視晚會，一連演唱多首經典歌曲，只不過網友一聽卻傻眼直呼「走音了」，直批是「車禍現場」，引起熱議。

ETtoday報導，張韶涵一連演唱了「夢裡花」、「香水百合」與「淋雨一直走」三首經典歌曲，只見她穿著膚色雪紡長禮服現身，布料上還有許多亮片花朵點綴，站在升降台上緩緩上升到一朵巨大的花朵的中央，布景呼應了「夢裡花」的歌詞，氛圍相當夢幻。

只不過她一開口，馬上就被網友發現聲音很飄，飆高音時還被指走音、破音，挨批「車禍現場」、「慘不忍睹」。

中國時報報導，不少網友直呼「張韶涵是冷到跑調了嗎？我以為是改編了歌曲，結果最後一首不對勁的好厲害，畢竟之前一直循環淋雨一直走」、「跑調這麼狠嗎？還是說故意改調的？聽完我震驚了！是我記錯原調嗎」、「怎麼感覺張韶涵在浙江衛視跨年晚會上三首歌都跑了」。

只不過也有粉絲跳出來為張韶涵辯解，表示她唱的是演唱會版本，和錄音版本不同，因此對原版比較熟悉的民眾才會誤以為是走音，「如果說是跑調，那這個調跑的也太圓潤了，就像精心策畫的一樣。

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