「抄襲非成功榜樣」 瓊瑤：于正道歉是新年最好禮物

于正在2020年的最後一天，公開承認抄襲。(取材自微博)

娛樂新聞組╱綜合報導

在2020年的最後一天，繼郭敬明在微博 上承認抄襲向莊羽道歉後，于正也公開就「宮鎖連城」侵犯「梅花烙」版權一事，向瓊瑤道歉。瓊瑤表示，她接受于正的道歉，這是一份遲來的正義，也是最好的新年禮物。

綜合媒體報導，瓊瑤媳婦何琇瓊看到于正的道歉文後，也發文表示：「遲來的道歉！總算為沉重的2020畫下休止符！2021一切安好！」此外，正在參與綜藝節目「我就是演員3」的于正表示，即日起退出該節目，回歸創作。

瓊瑤日前聯合上百名編劇、導演 、製作人、作家等發表聲明抵制于正與郭敬明，因為這兩人過去都涉及抄襲，專靠炒作活躍於各種平台，竟然還被綜藝節目奉為導師上賓，於是呼籲媒體封殺「抄襲剽竊者」。

2014年，瓊瑤提告于正侵權，2015年北京 市高級人民法院判決于正的「宮鎖連城」一劇抄襲「梅花烙」，除了要賠償500萬外，還要登報道歉，但是于正拒絕道歉，沒想到事隔6年後，于正選在2020年最後一天在微博發文向瓊瑤致歉。

新浪娛樂報導，瓊瑤說不希望于正和郭敬明這樣的「成功」成為年輕人的榜樣，因此聯合上百名編劇、導演、製片、作家聲明抵制。年末終於等來于正的道歉，她開心說：「這是一份遲來的正義，也是最好的新年禮物。」

她說最近寫了一本小說，裡面有一句話，「正義不會缺席，可能會遲到，對我而言這就是遲到的正義」。

瓊瑤說，不希望年輕人以于正、郭敬明為榜樣，以為「抄襲」是成功之路。看過於于正歉信後，「覺得他會抄襲我的東西，應該是因為他也愛，所以我決定接受他的道歉」。