陳德容「演員3」嗆于正 都為了瓊瑤?

陳德容上「我就是演員3」，和擔任導師的「延禧攻略」製作人于正槓了起來。（取材自微博）

資深演員陳德容早期是瓊瑤電視劇中一員大將，她近日參加綜藝「我就是演員3」與一群後生小輩鬥演技，不料竟在節目上與擔任導師的製作人于正對演技的認知不同爭吵。知情人士爆料，于正因為抄襲瓊瑤「梅花烙」而遭受抵制，而當年飾演「梅花烙」的正是陳德容。

鏡週刊報導，46歲的陳德容於9年前閃嫁地產小開王贊策，8年後兩人離異；這一年多來陳德容重新在娛樂圈活動，最近以出道32年的資歷在「我就是演員3」與晚輩競技，也得接受後輩如章子怡、「延禧攻略」製作人于正等導師的講評。

節目中，陳德容睽違15年再扮清裝，與女星張檬搭檔演繹「少年天子」，由她扮演「孝莊太后」，章子怡對她給予不少稱讚。

但于正卻毫不留情，從角色關係到史實分析都嚴厲批評陳德容的演出。陳德容也直率辯解這樣演出的原因，最後還說：「不同演員有不同演繹方式和效果！」

據參與現場錄製的知情人爆料，陳德容和于正在現場有過一段不小的「爭吵」，節目播出時只保留了其中最溫和的部分。

當于正指出陳德容表演時，沒有做到一個太后應有的「喜怒不形於色」時，陳德容回應自己有認真查過歷史上孝莊、靜妃之間的關係，「這是一個私人的家庭的場合，她是我的侄女，我是她的姑姑，所以，我不想把孝莊演得太冷酷。」當場讓于正無話可說。

節目播出後引發熱議，知情人士分析，于正的「宮鎖連城」曾被瓊瑤指控抄襲其舊作「梅花烙」，法院判于正敗訴，而陳德容是昔日瓊瑤大將，「梅花三弄：梅花烙」正是由她演出，兩造在舞台上對嗆確實有脈絡可循。