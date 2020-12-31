為戲爆瘦？王俊凱彩排頭暈 急退跨年演出

王俊凱臨時退出跨年演唱會，有網友擔心他因戲暴瘦影響健康，圖為他在新戲中的造型。（取材自微博）

12月31日是一年的最後一天，原定要參加湖南衛視跨年演出的王俊凱，突然身體不適，臨時退出演唱會直播，據王俊凱工作室發文，他在海口連夜參加彩排後突發頭暈、視物旋轉、噁心等症狀。消息一出，讓粉絲聯想到他前陣子為戲減重 ，會不會因此影響健康。

網易娛樂報導， 王俊凱於12月29日抵達海口後連夜彩排，並精心準備了編曲和舞蹈，進行了密集訓練。但他在31日凌晨彩排結束後突發頭暈，並伴有視物旋轉和噁心嘔吐。經過醫生診治後，確認應是為良性位置性眩暈和前庭神經元炎。

在經過一系列檢查及治療後，王俊凱仍未有明顯好轉，因此忍痛放棄出席此次跨年活動，而工作室也為王俊凱不遠千里趕至現場的粉絲表示了歉意。

據悉，王俊凱為了這場演出，下飛機連衣服都沒換，一排就是幾個小時，直到凌晨兩點才彩排結束，第二天又要早早地起來工作，粉絲對此深表心疼。

此前，有王俊凱拍攝新戲的劇照曝光網絡，劇照中王俊凱幾乎瘦成紙片人、臉上也憔悴不堪，與之前充滿活力的他相比簡直判若兩人。據悉他此次為了貼近戲中人物形象暴瘦20斤，只有48.2公斤。或許這也給身體狀況發出了警告。

王俊凱因身體不適退出跨年直播的消息發布後網友暖心評論「好好休息，只希望你平安健康」，有網友貼心安慰「來日方長，我們明年見」，也有網友祈禱「要保佑王俊凱身體健康啊」。