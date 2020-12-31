老戲骨孫興賣力商演 台下竟無人捧場

孫興現身商場賣力開唱，卻慘遭無視。（取材自微博）

57歲老牌港星孫興1994年演出「倚天屠龍記」裡「楊逍」一角蔚為經典，更在「春光燦爛豬八戒」中飾演「太白金星」知名度更上層樓，不料2011年在北京 吸毒被捕，重創演藝事業。近幾年他將重心轉往中國 ，近日現身商場賣力開唱，卻慘遭無視，令人不勝唏噓。

鏡週刊引述「搜狐」報導，有網友近日在社群上分享，孫興現身一間商場裡演出，他久未在大眾前曝光，很快吸引網友注意。從影片截圖可見，孫興獨自站在舞台上唱歌，舞台布置十分簡陋，既沒有搭建頂棚，也沒有任何繽紛的燈光設備，僅身後大螢幕放著他昔日作品。

如此條件，孫興依然拿出百分之百的熱情，投入於舞台演出，台下卻無人捧場，從觀眾的反應來看，可能是很多人都不認識他。網友感嘆「孫興人氣大不如前」，從當年老戲骨淪為跑小商演，憑藉觀眾對他的當年印象，猶如風前蠟燭忽暗忽明，「如果背後螢幕不放他的作品，可能都沒人認識他。」

孫興1990年來到台灣 發展，以中視「希望之鴿」一炮而紅，而後演出「家有仙妻」，之後在「倚天屠龍記」裡成功詮釋「楊趙」，在「春光燦爛豬八戒」裡飾演「太白金星」更獲觀眾喜愛。但他在2011年4月在北京涉嫌吸毒、販毒被捕，坦承長達五年吸毒史，被視為「劣跡藝人」。

今年10月更有中國媒體報導，他唱五首歌酬勞不到人民幣3000元（約460美元）。儘管如此，他仍接地氣地過生活，會在微博拍攝搞笑段子，分享玩遊艇的出遊影片，日子過得愜意。如今孫興很少以演員身分現身大螢幕，但參與商演時仍敬業地展現高度熱情，也讓粉絲十分敬佩。