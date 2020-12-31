我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

中國首款新冠疫苗宣布上市 開展有序接種

懶人包／回顧一下郭敬明、于正的抄襲門

娛樂新聞組／綜合報導
郭敬明（左起）、莊羽、于正、瓊瑤。（取材自微博）
郭敬明（左起）、莊羽、于正、瓊瑤。（取材自微博）

2020年最後一天，中國最大條的娛樂新聞，當屬于正、郭敬明公開承認抄襲，分別發文向瓊瑤、莊羽道歉。其實于、郭兩人的抄襲門，可追溯到2003年，以下一起來回顧。

2003／「夢里花落知多少」上市 郭敬明被指抄襲

11月，網路一篇題為「郭敬明新作被指剽竊他人作品」的文章，直指「夢里花落知多少」一書以改頭換面、人物錯位、顛倒順序等方法，剽竊了作家莊羽2002年的小說「圈里圈外」具有獨創性的構思、故事的主要線索、大部分情節、主要人物特徵、作品的語言風格等，甚至還照搬了後者的片段以及能夠表達作品內容的部分語句。

12月，莊羽起訴郭敬明，北京一中院做出一審判決，認定「夢」剽竊了「圈」中具有獨創性的人物關係的內容，造成「夢」與「圈」整體上構成實質性相似。

莊羽、郭敬明、出版社三方均對這一判決結果不服，再提起上訴。

2006／郭敬明敗訴 需賠償莊羽20萬

北京高院作出終審判決，即郭敬明、春風文藝出版社停止「夢里花落知多少」一書的出版發行；共同賠償莊羽經濟損失20萬元；在中國青年報上公開向莊羽賠禮道歉；北京圖書大廈有限責任公司停止銷售「夢里花落知多少」一書。

郭敬明承認作品「夢里花落知多少」(右圖)抄襲莊羽的「圈里圈外」(左圖)，並公開道...
郭敬明承認作品「夢里花落知多少」(右圖)抄襲莊羽的「圈里圈外」(左圖)，並公開道歉。（取材自豆瓣）

2014／電視劇「宮鎖連城」播出 瓊瑤控于正抄襲

于正電視劇「宮鎖連城」播出後，作家瓊瑤發現該劇幾乎完整地套用了自己作品「梅花烙」的核心情節與故事脈絡，嚴重侵犯了改編權和攝制權，對她造成極大的精神傷害。瓊瑤起訴于正及播出和發行五位被告需賠償人民幣500萬元勝訴，同時侵權的「宮鎖連城」停止播出。

2018／于正遲不道歉 法院登報強制執行

于正拖了3年不向瓊瑤道歉，被法院要求強制執行，在法制日報上刊登判決主要內容，所需費用由于正承擔。

于正「宮鎖連城」(左圖)被指控抄襲瓊瑤作品「梅花烙」（右圖）。（取材自微博）
于正「宮鎖連城」(左圖)被指控抄襲瓊瑤作品「梅花烙」（右圖）。（取材自微博）

2020／瓊瑤連署抵制 于、郭終於道歉

12月21日，于正、郭敬明頻頻在綜藝節目擔任評審導師，引發瓊瑤強烈不滿，聯手156位業內人士聯名發出信件，向行業和社會發出強烈呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」。

12月31日凌晨，郭敬明發文首度鬆口認了15年前抄襲事件，並向他抄襲「圈里圈外」作者莊羽道歉。莊羽接受道歉，並同意和郭敬明成立反剽竊基金，幫助原創作者維權。

12月31日11時，于正跟進承認抄襲，發文稱「尊敬的瓊瑤老師：關於『宮鎖連城』侵犯『梅花烙』版權一事，我誠摯地向您道歉！」瓊瑤回應，「我看到他的微博了，希望他能知錯就改」。

編輯推薦

北京 中國 人民幣

上一則

郭敬明謝罪後 于正也因「抄襲」向瓊瑤道歉了

延伸閱讀

郭敬明謝罪後 于正也因「抄襲」向瓊瑤道歉了

郭敬明謝罪後 于正也因「抄襲」向瓊瑤道歉了
郭敬明15年後為「抄襲」道歉 網友：于正該你了！

郭敬明15年後為「抄襲」道歉 網友：于正該你了！
新片抄襲漫威「奇異博士」？郭敬明再惹議

新片抄襲漫威「奇異博士」？郭敬明再惹議
「文賊不配當導師」瓊瑤聯手上百人 抵制于正、郭敬明

「文賊不配當導師」瓊瑤聯手上百人 抵制于正、郭敬明

熱門新聞

何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

2020-12-26 02:30
Angelababy、黃曉明。（取材自微博）

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

2020-12-24 21:23
「快樂大本營」主持人包含何炅（中）、謝娜（右二）、杜海濤(右) 。 （中新社）

「快樂大本營」收天價粉絲禮 官媒發話 湖南衛視承諾調查

2020-12-23 20:17
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
林青霞貼出照片表示，她居住的豪宅後院出現「仙鶴」蹤跡。(取材自微博)

果然仙女？林青霞曬豪宅驚見「仙鶴」駐足

2020-12-25 00:52
范瑋琪突然再度為年初的失言致歉。（取材自Instagram）

口罩風暴挨批牽連2兒 范瑋琪失業1年道歉：求大家放過

2020-12-24 21:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫