懶人包／回顧一下郭敬明、于正的抄襲門

郭敬明（左起）、莊羽、于正、瓊瑤。（取材自微博）

2020年最後一天，中國 最大條的娛樂新聞，當屬于正、郭敬明公開承認抄襲，分別發文向瓊瑤、莊羽道歉。其實于、郭兩人的抄襲門，可追溯到2003年，以下一起來回顧。

2003／「夢里花落知多少」上市 郭敬明被指抄襲

11月，網路一篇題為「郭敬明新作被指剽竊他人作品」的文章，直指「夢里花落知多少」一書以改頭換面、人物錯位、顛倒順序等方法，剽竊了作家莊羽2002年的小說「圈里圈外」具有獨創性的構思、故事的主要線索、大部分情節、主要人物特徵、作品的語言風格等，甚至還照搬了後者的片段以及能夠表達作品內容的部分語句。

12月，莊羽起訴郭敬明，北京 一中院做出一審判決，認定「夢」剽竊了「圈」中具有獨創性的人物關係的內容，造成「夢」與「圈」整體上構成實質性相似。

莊羽、郭敬明、出版社三方均對這一判決結果不服，再提起上訴。

2006／郭敬明敗訴 需賠償莊羽20萬

北京高院作出終審判決，即郭敬明、春風文藝出版社停止「夢里花落知多少」一書的出版發行；共同賠償莊羽經濟損失20萬元；在中國青年報上公開向莊羽賠禮道歉；北京圖書大廈有限責任公司停止銷售「夢里花落知多少」一書。

郭敬明承認作品「夢里花落知多少」(右圖)抄襲莊羽的「圈里圈外」(左圖)，並公開道歉。（取材自豆瓣）

2014／電視劇「宮鎖連城」播出 瓊瑤控于正抄襲

于正電視劇「宮鎖連城」播出後，作家瓊瑤發現該劇幾乎完整地套用了自己作品「梅花烙」的核心情節與故事脈絡，嚴重侵犯了改編權和攝制權，對她造成極大的精神傷害。瓊瑤起訴于正及播出和發行五位被告需賠償人民幣 500萬元勝訴，同時侵權的「宮鎖連城」停止播出。

2018／于正遲不道歉 法院登報強制執行

于正拖了3年不向瓊瑤道歉，被法院要求強制執行，在法制日報上刊登判決主要內容，所需費用由于正承擔。

于正「宮鎖連城」(左圖)被指控抄襲瓊瑤作品「梅花烙」（右圖）。（取材自微博）

2020／瓊瑤連署抵制 于、郭終於道歉

12月21日，于正、郭敬明頻頻在綜藝節目擔任評審導師，引發瓊瑤強烈不滿，聯手156位業內人士聯名發出信件，向行業和社會發出強烈呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」。

12月31日凌晨，郭敬明發文首度鬆口認了15年前抄襲事件，並向他抄襲「圈里圈外」作者莊羽道歉。莊羽接受道歉，並同意和郭敬明成立反剽竊基金，幫助原創作者維權。

12月31日11時，于正跟進承認抄襲，發文稱「尊敬的瓊瑤老師：關於『宮鎖連城』侵犯『梅花烙』版權一事，我誠摯地向您道歉！」瓊瑤回應，「我看到他的微博了，希望他能知錯就改」。