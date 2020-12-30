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陳冠希百萬奢華行李箱 竟拿來裝這個…

娛樂新聞組／綜合報導
陳冠希賣價高達100萬元港幣的Louis Vuitton限量行李箱裝女兒玩具。（取材自Instagram）
陳冠希賣價高達100萬元港幣的Louis Vuitton限量行李箱裝女兒玩具。（取材自Instagram）

港星陳冠希近來連曬多支名表，他早前也曾曬一個拍賣價高達100萬元港幣（約13萬美元）的LV限量版行李箱，用來裝女兒玩具，被網友指是花式炫富。

香港01報導，陳冠希早前於社交網大曬寶貝女兒的照片，他女兒的手臂上綁著一支腕表，有眼尖的內地網友發現，該支腕表是價值73萬元人民幣（約11萬美元）的愛彼表皇家橡樹系列名表，被網友質疑他炫富。

他最近又PO了一張他穿上自家品牌與運動品牌crossover的最新球鞋Clot x Air Jordan 14 Low「兵馬俑」，預告明年最新產品。不過網友的焦點卻落在他手上的腕表之上，他所戴的腕表同樣是愛彼表的皇家橡樹系列，公價是76萬人民幣（約11.7萬美元），而且更是要預約申請才有資格買，真是有錢也未必買得到，再次被指是在花式炫富。

報導說，陳冠希之前就曾PO過一個拍賣價高達100萬元港幣的名牌Louis Vuitton× Supreme限量版行李箱，而這個箱子竟是用來放在家中給他女兒裝玩具用的，網友紛紛驚嘆不已，認為在普通人眼中的富貴奢華生活，對於明星來說也不過是日常生活罷了。

陳冠希近年基本上已經淡出娛樂圈，沒有什麽影視作品，但他創辦的clot和juice兩個潮牌已成潮流時尚的指標，並為他帶來相當可觀的收入。

女兒手臂上的腕表價值73萬元人民幣。（取材自Instagram）
女兒手臂上的腕表價值73萬元人民幣。（取材自Instagram）
陳冠希一家三口。（取材自Instagram）
陳冠希一家三口。（取材自Instagram）

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