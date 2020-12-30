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避與王菲交「鋒」？ 張柏芝爆臨陣退出「姐姐2」

娛樂新聞組／綜合報導
40歲的張柏芝傳臨陣退出「乘風破浪的姐姐2」。（取材自微博）
40歲的張柏芝傳臨陣退出「乘風破浪的姐姐2」。（取材自微博）

中國選秀綜藝節目「乘風破浪的姐姐」自播出後即大受觀眾和網友喜愛，由於外界反應熱烈，製作單位已籌拍第二季，但參賽者名單一直變更，原先傳嘉賓有張柏芝、陳妍希、那英、阿嬌（鍾欣潼）等人，但阿嬌臨時決定退出節目。日前又傳出因節目主題曲由王菲演唱，張柏芝也要求退出。

「乘風破浪的姐姐」自播出後，當中嘉賓包括鄭希怡、鍾麗緹、張雨綺、伊能靜及黃聖依、寧靜等，人氣急升。

香港01報導，第二季將有一批新的「姐姐」嘉賓獲邀演出，網友都對最新一季的姐姐名單十分好奇。據悉第二季的名單包括有張柏芝、張馨予、陳妍希、李菲兒以及那英，之前更傳阿嬌曾獲力邀加盟演出，不過阿嬌因為想避開與張柏芝同台而辭演了。

近日又有傳由於王菲將主唱該節目的主題曲，令原本已答應參演並且簽了約的張柏芝要求退出。

據報導，有指張柏芝原先已準備飛往長沙開工，但得知節目主題曲是由王菲演唱，那英還邀請對方來亮相後，團隊立刻取消航班，並要求要退賽，以免給節目組任何炒作謝霆鋒話題的機會。

而其他參演的女星包括那英和陳妍希等都被拍到已抵達長沙準備開工，唯獨沒有張柏芝的芳蹤，令她退演的傳言甚囂塵上。

不過，報導說，也有網友指該節目的舞台總監關注了張柏芝，她的御用攝影師亦已入組，又有指她其實悄悄到了長沙，並沒有退出，反而正在為接下來的節目積極備戰。

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