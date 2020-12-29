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華鼎獎出爐！毛曉彤奪3獎 陳建斌、胡可封帝后

娛樂新聞組／綜合報導
毛曉彤可說是最大贏家。(取材自微博)
毛曉彤可說是最大贏家。(取材自微博)

中國百強電影滿意度調查為核心的獎項華鼎獎日前登場，倪大紅、張涵予、李小冉、胡可、高偉光等實力派明星出席，有網友說，今年華鼎獎紅毯不僅星光黯淡、沒有流量明星，而且多是中年女星。不過，44歲的李小冉還是因為好身材上熱搜。

李小冉身穿低胸禮服，豐滿美胸藏不住。（取材自微博）
李小冉身穿低胸禮服，豐滿美胸藏不住。（取材自微博）

綜合媒體報導，第29屆華鼎獎中國百強電視劇滿意度調查發布盛典舉行，陳建斌和胡可憑藉「三叉戟」獲得最佳男女主角；劉奕君、劉琳分別憑藉「獵狐」、「隱秘的角落」獲得最佳男女配角。

男星沙溢在微博發文慶祝妻子胡可獲獎，「祝賀胡老師，華鼎獎中國百強電視劇最佳女主角獎！」還PO出前沙溢和兩個兒子的合照。

值得一提的是，毛曉彤憑藉「三十而已」獲得當代題材電視劇最佳女演員，此外還有觀眾最喜愛十佳演員和全國十佳電視劇演員兩項榮耀，可說是最大贏家。

當代題材最佳男演員則歸屬「外交風雲」孫維民；高偉光憑藉「三生三世枕上書」獲得古裝題材電視劇最佳男演員，譚松韻憑藉「錦衣之下」獲得古裝題材電視劇最佳女演員。

尹正憑藉「鬢邊不是海棠紅」獲中國近現代題材電視劇最佳男演員，「旗袍美探」的馬伊琍獲得近現代題材電視劇最佳女演員。終身成就獎授予「大宅門」的導演郭寶昌，「大宅門」的男一號陳寶國親自為其頒獎。

據悉，華鼎獎的前身是「中國演藝名人公眾形象滿意度調查」，是一項公眾形象方面的榮譽，被譽為「老百姓口碑榮譽」。

胡可獲得華鼎獎最佳女主角。(取材自微博)
胡可獲得華鼎獎最佳女主角。(取材自微博)

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