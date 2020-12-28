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劉以豪戀上秦嵐 驚訝她有少女心

記者杜沛學／綜合報導
劉以豪(左)在真人秀「平行時空遇見你」中與秦嵐配對。（取材自微博）
劉以豪(左)在真人秀「平行時空遇見你」中與秦嵐配對。（取材自微博）

台灣藝人劉以豪宣布加盟中國大陸綜藝真人秀「平行時空遇見你」，首次挑戰編劇角色，同時自編自演愛情故事，由六位嘉賓倆倆搭檔，他與「延禧攻略」中的「富察皇后」秦嵐配對，打造屬於他們甜蜜的戀愛劇本，預告片一曝光便引起高度關注，兩人默契互動讓人驚喜不已。

談起目前相處感覺，劉以豪直呼：「我很幸運，跟秦嵐相處非常開心愉快，她整個人很有氣質、很體貼，很快就讓我放下戒心，我們討論的過程是沒有距離的。驚喜就是發現她有顆浪漫的少女心，真的很可愛。」

劉以豪也分享自己的愛情觀，他說：「我的愛情觀有點簡單，有一點樸實、可愛，覺得可以牽著手走在路上，一起去電影院看電影，散散步、牽牽手，一起發呆一起吃飯，我就覺得是一件很浪漫的事情。」

更形容：「不在乎特別做了那件事情，而是可以陪在彼此身邊，然後經過時間的淬煉，好美呀。」

在節目中挑戰編、導、演，劉以豪認為，綜合彼此意見和故事是最困難的，兩人對戲劇呈現都有不同想法，劉以豪想要接地氣、貼近生活，覺得是很浪漫的事情，但秦嵐想像的偶像劇，是比較科幻、天馬行空，也許可以穿梭，得從中討論達成共識；他不視節目為壓力，看作是好玩的事情。

劉以豪坦言目前放不開：「因為沒有參加過這樣的綜藝節目，心情更緊張，有時候都不知道自己在幹嘛了，很努力告訴自己趕快放輕鬆、加油！」

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