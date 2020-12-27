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楊冪拒錄「姐姐」有原因 自揭瘡疤：怕被拔頭髮

記者陳慧貞／綜合報導
楊冪上大陸「脫口秀反跨年」節目，自稱不是「一線女星」，只是「普通的大美女」。(取材自微博)
楊冪上大陸「脫口秀反跨年」節目，自稱不是「一線女星」，只是「普通的大美女」。(取材自微博)

大陸女星楊冪演戲精湛、身材傲人，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，上節目嘴上功夫更是一流，日前她被爆料曾拒絕參加女團競演真人秀「乘風破浪的姐姐」，25日她上「脫口秀反跨年」節目則吐出不參加的背後實情，是害怕被拔頭髮，更不惜自揭「髮際線高」瘡疤，令全場笑噴。

楊冪擔任「脫口秀反跨年」來賓，面對外界的流言蜚語，她一口氣全回應，「我不是什麼一線女星，也不是什麼女老闆，我就是一個普普通通的大美女」，說到旗下藝人迪麗熱巴受歡迎，是否擔心自己的地位不保？她說：「這有什麼好擔心的呀，她好，公司更好。」

至於「乘風破浪的姐姐」曾向楊冪提出邀約，她拒絕多次，最後乾脆唱了一段當年演出「宮鎖心玉」主題曲「愛的供養」，才唱一段，對方即稱「行！妳別來了！」楊冪提起這段，表明自己在唱歌、跳舞方面不是強項，「我真的不敢去，因為我覺得我沒有底子，唱歌不行，跳舞也不行，這樣怎麼可以贏呢？」最後更吐出拒錄的真正原因，撥了一下長髮，露出高髮際線，自嘲「我想我這個髮際線，也堅持不了幾期吧！」自揭瘡疤的高EQ表現，讓全場笑翻。

楊冪自揭髮際線高，吐拒錄「乘風破浪的姐姐」節目實情。(取材自微博)
楊冪自揭髮際線高，吐拒錄「乘風破浪的姐姐」節目實情。(取材自微博)
楊冪參加「脫口秀反跨年」節目，撥了頭髮後還搞笑做出一臉無奈表情。(取材自微博)
楊冪參加「脫口秀反跨年」節目，撥了頭髮後還搞笑做出一臉無奈表情。(取材自微博)
楊冪自揭髮際線高，吐拒錄「乘風破浪的姐姐」節目實情。(取材自微博)
楊冪自揭髮際線高，吐拒錄「乘風破浪的姐姐」節目實情。(取材自微博)

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