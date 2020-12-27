男友送聖誕「大」禮 鄧紫棋開心大哭

鄧紫棋收到男友禮物，喜極而泣。(取材自微博)

鄧紫棋 日前曬出聖誕節 與男友、朋友一起拆禮物的視頻，透露造型師男友Mark送了她夢寐以求的鋼琴，視頻中她更是喜極而泣。

網易娛樂報導，鄧紫棋發文稱：「我的第一台斯坦威。上禮拜去琴行試其他鋼琴的時候，手癢試了一下這台Steinway B-211，結果實在太太太好聽，而且還有實時錄音和編輯功能！但是當時我看了一眼價錢?是我本來想買的琴的20倍?對於一個考完駕照 卻連一輛車都沒捨得買的我，這台琴實在有點太貴重?接下來的幾天，我實在對它念念不忘，又覺得我從未擁有過一台三角琴，就決定買它了。但我本來以為這是我自己買給自己的第一台三角琴，沒想到馬克哥哥居然送給我當聖誕禮物了。這可是我收過最驚喜的禮物了。」

據悉，鄧紫棋與造型師Mark在穩定熱戀，男友不時會在IG貼出鄧紫棋的美照，小倆口的感情十分穩定。

此前11月15日晚，鄧紫棋為男友Mark慶生，寫道：「Happy Birthday 馬克哥哥！給你多送一次許願的機會，來！」視頻中，鄧紫棋披散著一頭秀髮，對著蛋糕打了一個響指，蠟燭隨即亮了起來，她則「嘿嘿」大笑，十分甜蜜。

不過前些時間鄧紫棋出席精品活動時，男友Mark在台下欣賞，並分享出與Angelababy（楊穎）的合影，一個舉動，被網友罵翻。許多網友氣呼呼地砲轟：「跟別人合照就笑，跟鄧紫棋拍每次都一張酷臉」、「你女朋友在唱歌，你在下面找別的美女拍照」。

雖然Mark慘遭眾多網友出征，但是仍有部分網友留言說：「拍照就是出軌嗎？你們又知道他私底下跟GEM拍照都是不笑的？」風波發生後，目前鄧紫棋和Mark都未對外回應。